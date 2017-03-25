Россия и Китай снова внесли в ООН резолюцию по химоружию в Сирии

Власти России и Китая снова внесли в Совбез ООН проект резолюции по борьбе с химическим оружием в Ираке и Сирии. Страны уже вносили такую резолюцию в 2016 году, но тогда поддержки она не получила.

Как сообщил журналистам заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, проект документа был распространен в пятницу на закрытой встрече, созванной по инициативе Москвы.

По его словам, в ходе консультаций Россия заострила внимание на проблеме использования химического оружия боевиками в Мосуле.

"Мы предлагаем задействовать Совместный механизм расследования (Организации по запрещению химического оружия и ООН), тем более последняя резолюция, которая его продлила, позволяет СМР работать на более широком географическом пространстве", - сказал Сафронков.

Он уточнил, что Россия и Китай повторно распространили вместе тот же проект резолюции, который они вносили год назад.

Тогда проект не поддержали западные страны Совбеза ООН.

Зачем Россия и Китай снова внесли резолюцию

Сафронков утверждает, что и сегодня документ актуален. По его мнению, политическая установка в западных столицах, что "химическое оружие использовалось якобы только режимом в Дамаске, не позволяет сосредоточиться на реальных вызовах, когда террористы приобретают все возможности для налаживания производства" такого оружия.

"Профессионалы доказывают, что химический терроризм на пространстве Ближнего Востока - это реальная угроза", - отметил российский дипломат.

По его словам, западные партнеры "в целом сбалансированно" отреагировали на инициативу Москвы и Пекина, а также сообщили, что направят документ в свои столицы на ознакомление.

Реакция Британии

Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт уже сообщил, что Соединенное Королевство не поддержит инициативу России и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия на Ирак.

Райкрофт заявил, что все члены Совбеза обеспокоены использованием химического оружия и ожидают результатов расследования правительством Ирака этих сообщений.

Тем не менее, он отметил, что между ситуациями в Ираке и Сирии "большая разница". "В адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа", - подчеркнул он.

В Сирии же, по его словам, создан Совместный механизм расследования (СМР) "именно потому, что не было другого способа установить ответственных из-за отсутствия сотрудничества со стороны режима".

Сафронков не согласен с тем, что ситуация в Сирии - "особый случай". "Это, на мой взгляд, очень порочная, непрофессиональная, эмоциональная, навеянная политической доктриной логика", - сказал он.

Почему тема химического оружия возникла вновь

В начале марта Международный комитет Красного Креста и Всемирная организация здравоохранения сообщили, что в окрестностях Мосула проходят лечение пациенты, имеющие признаки поражения химическим оружием.

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что запросили у иракских властей информацию о предполагаемых химических атаках, а также предложили помощь в проведении расследования.

Россия уже созывала закрытую встречу Совбеза в связи с сообщениям о химических атаках в Мосуле 10 марта. В тот же день постпред Ирака при ООН Мухаммед Али аль-Хаким сообщил журналистам, что в распоряжении Багдада "нет никаких доказательств того, что "Исламское государство" (запрещенная в России экстремистская группировка) применило химическое оружие" в районе Мосула.

При этом 28 февраля Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН принятие проекта резолюции, которая предусматривала введение санкций в отношении представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране.

Россия и Китай в первый раз внесли в Совбез ООН резолюцию о запрете применения химического оружия на территории Сирии 14 апреля. Проект предусматривал меры по ликвидации угрозы широкого применения химического оружия.

В частности, странам, граничащим с Сирией, предлагалось докладывать в Совбез обо всех выявленных фактах и действиях "негосударственных субъектов с химоружием и средствами его доставки".