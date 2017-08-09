Россия и Китай договорились провести второй этап морских учений в сентябре

Представители ВМФ России и ВМС Китая договорились о проведении второго этапа учений "Морское взаимодействие-2017" с 18 по 26 сентября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Владимира Матвеева.

Сообщается, что церемония подписания протокола заключительной конференции по организации планирования и подготовки учений прошла в доме офицеров ТОФ во Владивостоке.

"В протоколе конференции российская и китайская стороны утвердили время проведения учения — в период с 18 по 26 сентября 2017 года", — сообщил Матвеев.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море с 21 по 28 июля состоялся первый этап двусторонних военно-морских учений России и Китая "Морское взаимодействие — 2017"