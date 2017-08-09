Россия и Китай договорились провести второй этап морских учений в сентябре

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Gazeta.ru
среда, 9 августа 2017 г. 13:54
Представители ВМФ России и ВМС Китая договорились о проведении второго этапа учений "Морское взаимодействие-2017" с 18 по 26 сентября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Владимира Матвеева.
Kinijos karo laivai Baltijos jūroje
© Sputnik / Scanpix

Сообщается, что церемония подписания протокола заключительной конференции по организации планирования и подготовки учений прошла в доме офицеров ТОФ во Владивостоке.

"В протоколе конференции российская и китайская стороны утвердили время проведения учения — в период с 18 по 26 сентября 2017 года", — сообщил Матвеев.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море с 21 по 28 июля состоялся первый этап двусторонних военно-морских учений России и Китая "Морское взаимодействие — 2017"

Gazeta.ru
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Россия и Китай договорились провести второй этап морских учений в сентябре (7)

Kinijos karo laivai Baltijos jūroje
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