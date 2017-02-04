Россия готовит запреты на импорт мяса птицы и яиц из Европы

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NEWSru.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 12:25
Россельхознадзор намерен в течение двух недель ввести запрет на импорт в Россию мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из многих стран Европы, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано. Она объяснила это распространением опасного птичьего гриппа.
Kiaušinis
© Shutterstock nuotr.

Ранее Россельхознадзор вводил точечные ограничения на поставки птицеводческой продукции из отдельных регионов европейских стран, где произошли вспышки птичьего гриппа. При этом в ведомстве не исключали, что запрет может распространиться целиком на эти страны. Птичий грипп был зафиксирован в Германии, Польше, Нидерландах, Швеции, Венгрии, Чехии и других европейских государствах.

"У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц", — сказала Мелано.

Ранее временные ограничения затрагивали живую птицу, инкубационные яйца, мясо птицы, готовую мясную продукцию, корма и разделочные доски.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.

NEWSru.com
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Kiaušinis
Россельхознадзор намерен в течение двух недель ввести запрет на импорт в Россию мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из многих стран Европы, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано. Она объяснила это распространением опасного птичьего гриппа.

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