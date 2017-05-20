Россия диктует свои правила на рынке ЕАЭС

Россия устанавливает в ЕАЭС правила, которые ей выгодны, считают эксперты. По их мнению, действия РФ по защите своего рынка ущемляют интересы участников евразийской интеграции.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) один конфликт сменяется другим. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с февраля до 18 мая не принимала выданные в Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии документы об оценке соответствия продукции требованиям единых техрегламентов Таможенного союза (ТС). Поставщиков из этих стран направляли за сертикатами в российские фирмы.

Теперь ФТС предложил ввести единую маркировку на сельхозпродукцию, чтобы защитить российский рынок от запрещенной продукции. Подозревая союзников в реэкспорте санкционных товаров из ЕС, Россельхознадзор ведет нескончаемые войны с импортом из Беларуси - молоком, мясом, фруктами и не пропускает товары из Украины и Евросюза в Казахстан через территорию России.

Участники евразийской интеграции недовольны ужесточением условий экспорта в РФ, поскольку нарушается один из четырех принципов единого рынка - свобода перемещения товаров. По мнению опрошенных DW экспертов, причина разногласий в том, что Москва хочет диктовать союзникам по ЕАЭС собственные правила игры и делает их заложниками своего конфликта с Западом.

"Чертики из табакерки"

Независимые аналитики считают, что к жесткому контролю импорта, поставляемого из стран-участников ЕАЭС, привела война санкций, которую РФ ведет с Западом. Именно тогда появились анекдоты о белорусских ананасах и устрицах, хотя раньше их реэкспорт из Беларуси в Россию под сомнение не ставился. СМИ сообщают об ущемлении интересов Казахстана на российском рынке производителей алкогольной продукции и кондитерских изделий, а также реэкспортеров китайских товаров, в частности, автомобилей. По тем же причинам была вынуждена сократить свой экспорт продукции из Китая Киргизия. В Армении в связи со вступлением в ЕАЭС говорят о наложенных российскими партнерами обязательствах по ограничению на транзит иранского газа в Грузию.

"Чертики из табакерки" вылезли после украинских событий, когда Россия, защищая свой рынок от "санкционки", возвела для евразийских производителей и экспортеров искусственные преграды", - говорит руководитель казахстанской независимой экспертной группы "Оценка рисков" Досым Сатпаев. В интервью DW он заявил, что эти барьеры не были прописаны ни в Таможенном кодексе, ни в договоре о создании ЕАЭС. Например, в прошлом году Россия ввела двойной контроль грузов при въезде на ее территорию из Казахстана. Все товары из Казахстана на границе с Россией полагалось перегружать в российские транспортные средства, что повышало стоимость продукции и делало ее неконкурентоспособной.

По словам Сатпаева, Россия навязывает союзникам свои условия, "исходя из собственных интересов и собственной внешнеполитической авантюры с Крымом". Но это, считает аналитик, не проблемы Казахстана и той же Беларуси. "Мы в конфликте с Западом не участвуем, у нас хорошие отношения с Украиной и с Евросоюзом, мы хотим торговать с Польшей, яблоки из которой вынуждены теперь поставлять в Казахстан в обход России", - говорит эксперт.

Желание российской таможни маркировать товары в ЕАЭС Сатпаев назвал еще одним способом усилить контроль за движением экспорта в РФ. Эксперт убежден, что страны ЕАЭС становятся заложниками внешней политики Москвы, выдвигающей все новые требования к союзникам.

"Нас все время подозревают в нарушениях российских антизападных санкций”, - продолжает Сатпаев. "Никакая единая маркировка ЕАЭС и другие меры контроля не спасут от подозрений Москвы, и нам опять придется доказывать, что мы никого не обманываем", - сетует он.

Попытка не удалась

Белорусский экономист Сергей Чалый напомнил DW, что уставные документы ЕАЭС, начавшего работу 1 января 2015 года, предполагали выработку единой политики в сфере экономики и отход от двусторонних отношений, которые во многом зависели от личных симпатий руководителей: "Ельцин любил Лукашенко, а Путин не любит".

Смысл интеграции состоит в том, чтобы для всех были единые правила. "Это был, по сути, договор о непанадении в экономической сфере - попытка создать систему, которая препятствовала бы ведению торговых войн", - говорит эксперт. Но идея не сработала - конфликты остались. По мнению Чалого, пока проблемы в большей степени касаются связей с Россией Беларуси и Казахстана, а не "новичков" - Армении и Киргизии.

Кроме войны санкций между Россией и Западом, которая привела к появлению новых барьеров внутри ЕАЭС, Сергей Чалый указал на еще одну лазейку для ведения торговых войн - пограничный и фитосанитарный контроль. "Россия пользуется им "на всю катушку", так как воспринимает торговлю своих союзников с другими странами как покушение на ее рынок", - подчеркнул эксперт.

"Зачем такой союз?"

У эксперта в сфере внешней торговли, минчанина Владимира Артюгина - свое видение ситуации. "Евразийский экономический союз задумывался с благими намерениями, а к скандалам и конфликтам ведет плохо прописанная документация", - говорит Артюгин. Чиновникам из Евразийской экономической комиссии - регулирующего органа ЕАЭС ничего не остается, кроме как обещать, "что в скорости все исправится, на то они и чиновники".

Но на самом деле, полагает аналитик, полумер быть не должно. То есть Россия, ведущая санкционную войну с Западом, должна четко сказать партнерам по интеграции: либо вы с нами, и тогда граница будет прозрачной, - либо мы восстанавливаем таможни. "Вот это и есть решение проблемы - без полумер", - убежден Владимир Артюгин.

В свою очередь казахстанский эксперт Досым Сатпаев уверен, что в результате союзники России в ЕАЭС получают не столько выгоду, сколько дополнительные проблемы, поэтому многие вопросы можно эффективнее решать в рамках двусторонних отношений. "Зачем нам нужен такой Евразийский союз, по крайней мере, Казахстану?" - задается вопросом Сатпаев.