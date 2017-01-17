Россия больше всех стран упала в рейтинге инновационных экономик

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bbcrussian.com
вторник, 17 января 2017 г. 11:13
Россия оказалась на 26-м месте в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, опустившись за год на 14 пунктов.
© Sputknik/Scanpix

Это самое существенное снижение среди стран, включенных в рейтинг.

Первое место в списке заняла Южная Корея, за ней следует Швеция, на третьей позиции - Германия.

Как поясняют составители рейтинга, в расчет берутся такие факторы, как траты на научные исследования и разработки, а также количество высокотехнологичных компаний в стране.

В десятку наиболее инновационных экономик, по версии Bloomberg, также вошли Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Россия, как отмечается в докладе, потеряла больше всего позиций в рейтинге, в который вошли 50 стран.

"Под влиянием санкций и последствий двухлетнего падения цен на энергоносители прошлогодние стабильные показатели России в производстве и производительности труда были утрачены в этом году", - отмечают составители рейтинга.

Согласно прогнозу Всемирного банка, представленному на прошлой неделе, в 2017-2018 годах российская экономика вновь начнет расти, но темпы роста будут очень низкими.

В банке полагают, что правительству придется выбирать между бюджетной стабильностью и выполнением социального контракта.

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