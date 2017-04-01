Российскому дизайнеру Артемию Лебедеву запрещен въезд на Украину

Украинские власти запретил въезд в страну российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву "за нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности".

Украинское издание "Апостроф" опубликовало ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на свой запрос, в котором журналисты просили подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что российскому дизайнеру запрещен въезд на Украину.

"Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности", - говорится в опубликованном "Апострофом" ответе СБУ.

Артемий Лебедев в своем блоге и на странице в "Фейсбуке" выразил возмущение по поводу решения украинских властей.

"Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям", - написал дизайнер в "Фейсбуке", отметив, что 10% читателей его блога - из Украины.

Украинские СМИ высказывали предположение, что решение СБУ может быть связано с тем, что Артемий Лебедев в прошлом году посетил Крым и неподконтрольные украинским властям районы Донбасса.

На прошлой неделе стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну россиянке Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская тогда у себя в "Фейсбуке" уточнила, что данное решение принято на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства.

Гитлянская не написала, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Россией Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров, а свой пост Гитлянская сопроводила фотографией с концерта Самойловой в Керчи.