Российской нации дали определение, а Рогозин назвал главную скрепу россиян

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rus.DELFI.lv
четверг, 20 апреля 2017 г. 18:40
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал День Победы самой главной скрепой, объединяющей всех россиян, передает РИА "Новости".
© AP/Scanpix

"Я думаю, что 9 Мая — это вообще самая главная такая скрепа, объединяющая всех людей вне зависимости от национальности, рода деятельности. В нашей стране это, наверное, праздник, который дался огромной, большой ценой", — сказал Рогозин.

Он добавил, что в этом году традиционно присоединится к шествию "Бессмертного полка". "Поэтому наравне с теми официальными мероприятиями, которые будут проводиться, — Парад Победы, выступления руководства страны, — это, конечно, "Бессмертный полк. Я хожу традиционно всегда", — сказал Рогозин.

Между тем Российская академия наук (РАН) подготовила словарь, содержащий основные понятия в области национальной политики, пишут "Известия". В частности, российской нацией названа "гражданско-политическа общность, консолидированная на основе исторической российской государственности, члены которой обладают равными правами независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, общими историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к единому народу, гражданской ответственностью и солидарностью".

В словаре отмечается, что Россия — "национальное государство, имеющее разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся большой региональной спецификой". Словарь разработали для подготовки закона о российской нации. О необходимости такого документа в октябре 2016 года заявлял президент России Владимир Путин.

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