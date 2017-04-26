Российского блогера Варламова в аэропорту Ставрополя облили зеленкой

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NEWSru.com
среда, 26 апреля 2017 г. 13:00
На известного российского блогера Илью Варламова напали в аэропорту Ставрополя. Об этом он сам сообщил в Twitter.
© twitter

"На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили", - написал блогер, опубликовав фотографию облитых зеленкой вещей.

В другом твите он разместил фотографию самого себя с лицом и волосами, измазанным чем-то зеленым, уточняет newsru.com


"Со мной все ок :) жалко только любимую футболку и технику", - сообщил он.

"Сейчас еду в ОВД писать заявление. Полиция говорит, что объявлен план "Перехват", - написал Варламов в еще одной публикации.

Параллельно он рассказал подробности происшествия на своем сайте.

"Вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. (...) Ничего не говорили, один раз крикнули "Вали в свою Америку", после чего убежали", - написал блогер.

Он также выложил две видеозаписи инцидента.

По словам Варламова, нападавшие приехали на двух машинах. Как пишет "Комсомольская правда", их было около 10 человек. Сам Варламов сообщил в Twitter, что злоумышленники снимали все происходящее на камеры, не уточнив, являются ли опубликованные им видеозаписи теми самыми.

По словам блогера, в момент инцидента у него самого также была включена камера GoPro, благодаря которой нападавших удалось заснять. "Плохо видно, но может кто-то узнает", - написал он, публикуя фото мужчин, одетых в темную одежду и кроссовки. В руках у некоторых из них букеты цветов.


На сайте Варламова говорится, что в Ставрополе он намеревался пробыть всего несколько часов, а затем направиться в Грузию и США. При этом пользователи советовали блогеру в комментариях опасаться в Грузии уличной шпаны.

"Комсомольская правда" отмечает, что в Ставрополе блогер, известный своими публикациями о путешествиях по разным городам, должен был посетить Радио "Комсомольская правда Ставрополь", однако после инцидента в аэропорту он сообщил журналистам, что возможно не сможет этого сделать.

Между тем пользователи соцсетей отмечают, что теперь Варламов "в тренде", очевидно, имея в виду недавние нападения хулиганов с зеленкой на оппозиционеров Алексея Навального и Михаила Касьянова.

NEWSru.com
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