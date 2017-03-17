Российского активиста оштрафовали за репост новости о суде за репост

Чувашского активиста "Открытой России" Дмитрия Семенова оштрафовали на три тысячи рублей за репост новости о том, как его судили за репост фотографии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

В ноябре 2016 года Дмитрия Семенова оштрафовали на две тысячи рублей за два репоста фотографий Милонова в футболке с лозунгом "Православие или смерть", хотя самому парламентарию никогда не приходилось оправдываться перед следователями за этот слоган.

После этого Семенов репостнул новость о судебных заседаниях, где в подписи снова был этот лозунг. Тогда на Семенова завели еще одно административное дело о распространении экстремистких материалов.

Как передает "Открытая Россия", до этого киберактивиста оштрафовали на тысячу рублей за перепост фотографии бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева в форме РНЕ, эмблема которого представляет собой разновидность свастики.

В 2010 году Черемушкинский суд Москвы признал слоган "Православие или смерть" экстремистским, но спустя год Люблинский суд Москвы уже не нашел в слогане признаков разжигания розни.

Сам Виталий Милонов тоже считает, что лозунг на его футболке нельзя считать экстремистским. Однако, несмотря на решение Люблинского суда, лозунг по-прежнему остается в федеральном списке экстремистских материалов под номером 865.