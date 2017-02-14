Российским участникам операции в Сирии заказали тысячи медалей

 (71)
bbcrussian.com
вторник, 14 февраля 2017 г. 16:50
Министерство обороны России объявило тендер на изготовление медалей "Участнику военной операции в Сирии", следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.
Russian soldiers in Syria
© AFP/Scanpix

В карточке заказа говорится о 20 тысячах медалей. Общая стоимость медалей составляет 4,45 млн рублей (76,7 тысяч долларов), или 222 рубля (примерно 4 доллара) за штуку.

Вскоре после появления первых публикаций на эту тему министерство обороны заявило, что на сайте госзакупок допущена опечатка, и на самом деле таких медалей планируется закупить в 10 раз меньше - 2 тысячи.

При этом ведомство не стало уточнять, была ли допущена ошибка и в оценке стоимости медалей. Из тендеров на другие подобные памятные знаки следует, что стандартная цена для медали - как раз 200-300 рублей.

В то же время если сумма, выделенная на закупку медалей, не будет скорректирована, получится, что одна медаль "Участнику военной операции в Сирии" будет стоить почти в 10 раз дороже большинства других медалей.

По состоянию на 17:30 по московскому времени (16.30 по литовскому) никаких изменений в карточку заказа на сайте госзакупок внесено не было, в ней все еще значилось, что заказаны 20 тысяч медалей общей стоимостью 4,45 млн рублей.

Минобороны планирует заказать большое количество и других ведомственных медалей и знаков отличия. В частности, речь идет о 50 медалях "За освобождение Пальмиры" и таком же количестве медалей "За разминирование Пальмиры".

Общий объем подрядных торгов превышает 45 млн рублей. Дата окончания подачи заявок на участие в тендере - 3 марта, исполнитель по контракту будет известен 13 марта.

В марте 2016 года минобороны России объявляло тендер на поставку более 10 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии. Стоимость одной медали тогда составила около 194 рублей, а одного бланка удостоверения, шедшего в комплекте с медалью, - около 25 рублей.

Численность российского контингента в Сирии официально засекречена.

В июне прошлого года Анатолий Антонов, занимавший тогда должность заместителя министра обороны России, сообщил в Госдуме, что число россиян, которые могут получить статус ветеранов за участие в боевых действиях в Сирии, составит примерно 25 тысяч.

На выборах в Государственную думу в сентябре прошлого года, по данным ЦИК России, проголосовал 4 571 россиянин, прикрепленный к избирательному участку в столице Сирии Дамаске.

Ведомственная медаль "Участнику военной операции в Сирии" была учреждена приказом министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2015 года - через два месяца после начала участия России в боевых действиях в Сирии.

Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. Власти России утверждали, что в ней принимает участие только авиация, а наземная операция исключена. Однако затем выяснилось, что все это время в Сирии действовал и российский спецназ.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин объявил о выводе части сил и средств с авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии. В декабре, когда Путин объявил о заключении соглашения о прекращении огня в Сирии, он также сообщил, что распорядился сократить российскую группировку в регионе.

6 января начальник российского генштаба Валерий Герасимов объявил о начале сокращения дислоцированной в Сирии группировки. Он говорил, что первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы, в том числе крейсер "Адмирал Кузнецов". Однако в середине января телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил о переброске на базу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25. Сообщения о наращивании российской группировки в Сирии в минобороны Россиии тогда назвали "не более чем примитивной пропагандистской уткой".

Официально целью военной операции в Сирии российские власти называли борьбу с боевиками из экстремистской группировки "Исламское государство". Однако на Западе считают, что фактически Россия под предлогом борьбы с ИГ оказывала поддержку режиму сирийского президента Башара Асада в затяжной гражданской войне.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Трем чеченцам вынесен приговор за подготовку взрыва в Москве (3)

Трем чеченцам вынесен приговор за подготовку взрыва в Москве
Московский окружной военный суд признал Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева виновными в подготовке теракта в Москве и участии в деятельности запрещенной группировки "Исламское государство".

Российским участникам операции в Сирии заказали тысячи медалей (71)

Russian soldiers in Syria
Министерство обороны России объявило тендер на изготовление медалей "Участнику военной операции в Сирии", следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В России расценили отставку Флинна как удар по отношениям c США (10)

Michael Flynn
Подавший в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн не был русофилом, чтобы понять это, достаточно перелистать вышедшую в июле 2016 года его книгу "The Field of Fight. How to Win the Global War against Radical Islam and its Allies", пишет newsru.com

Кремль предложил юристам изучить мировые законы о защите президента (3)

Кремль предложил юристам изучить мировые законы о защите президента
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил юристам изучить вопрос о создании в России закона о защите чести и достоинства президента, сообщает корреспондент "Дождя".

Треть россиян назвали правление Путина лучшим периодом страны за 100 лет (124)

Треть россиян назвали правление Путина лучшим периодом страны за 100 лет
Треть россиян (32%) считают, что жизнь в России при Владимире Путине лучше, чем когда-либо за последние 100 лет.
Facebook друзья
Rambler's Top100