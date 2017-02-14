Российским участникам операции в Сирии заказали тысячи медалей

В карточке заказа говорится о 20 тысячах медалей. Общая стоимость медалей составляет 4,45 млн рублей (76,7 тысяч долларов), или 222 рубля (примерно 4 доллара) за штуку.

Вскоре после появления первых публикаций на эту тему министерство обороны заявило, что на сайте госзакупок допущена опечатка, и на самом деле таких медалей планируется закупить в 10 раз меньше - 2 тысячи.

При этом ведомство не стало уточнять, была ли допущена ошибка и в оценке стоимости медалей. Из тендеров на другие подобные памятные знаки следует, что стандартная цена для медали - как раз 200-300 рублей.

В то же время если сумма, выделенная на закупку медалей, не будет скорректирована, получится, что одна медаль "Участнику военной операции в Сирии" будет стоить почти в 10 раз дороже большинства других медалей.

По состоянию на 17:30 по московскому времени (16.30 по литовскому) никаких изменений в карточку заказа на сайте госзакупок внесено не было, в ней все еще значилось, что заказаны 20 тысяч медалей общей стоимостью 4,45 млн рублей.

Минобороны планирует заказать большое количество и других ведомственных медалей и знаков отличия. В частности, речь идет о 50 медалях "За освобождение Пальмиры" и таком же количестве медалей "За разминирование Пальмиры".

Общий объем подрядных торгов превышает 45 млн рублей. Дата окончания подачи заявок на участие в тендере - 3 марта, исполнитель по контракту будет известен 13 марта.

В марте 2016 года минобороны России объявляло тендер на поставку более 10 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии. Стоимость одной медали тогда составила около 194 рублей, а одного бланка удостоверения, шедшего в комплекте с медалью, - около 25 рублей.

Численность российского контингента в Сирии официально засекречена.

В июне прошлого года Анатолий Антонов, занимавший тогда должность заместителя министра обороны России, сообщил в Госдуме, что число россиян, которые могут получить статус ветеранов за участие в боевых действиях в Сирии, составит примерно 25 тысяч.

На выборах в Государственную думу в сентябре прошлого года, по данным ЦИК России, проголосовал 4 571 россиянин, прикрепленный к избирательному участку в столице Сирии Дамаске.

Ведомственная медаль "Участнику военной операции в Сирии" была учреждена приказом министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2015 года - через два месяца после начала участия России в боевых действиях в Сирии.

Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. Власти России утверждали, что в ней принимает участие только авиация, а наземная операция исключена. Однако затем выяснилось, что все это время в Сирии действовал и российский спецназ.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин объявил о выводе части сил и средств с авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии. В декабре, когда Путин объявил о заключении соглашения о прекращении огня в Сирии, он также сообщил, что распорядился сократить российскую группировку в регионе.

6 января начальник российского генштаба Валерий Герасимов объявил о начале сокращения дислоцированной в Сирии группировки. Он говорил, что первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы, в том числе крейсер "Адмирал Кузнецов". Однако в середине января телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил о переброске на базу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25. Сообщения о наращивании российской группировки в Сирии в минобороны Россиии тогда назвали "не более чем примитивной пропагандистской уткой".

Официально целью военной операции в Сирии российские власти называли борьбу с боевиками из экстремистской группировки "Исламское государство". Однако на Западе считают, что фактически Россия под предлогом борьбы с ИГ оказывала поддержку режиму сирийского президента Башара Асада в затяжной гражданской войне.