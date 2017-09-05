Ведомство отмечает, что ракеты были запущены по целям ИГ, разведанным по нескольким каналам. Удар был нанесен по району в окрестностях города Эш-Шола. Там находятся бандформирования, в которые входят боевики-выходцы из России и стран СНГ.
«В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков», — сообщает Минобороны.
Министр обороны Сергей Шойгу 23 августа заявил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии. Через два дня после этого Минобороны рассказало об уничтожении всего химоружия террористов в стране.
В начале сентября Минобороны сообщило об уничтожении «последнего крупного очага» террористов в центральной части Сирии. Местные правительственные войска при поддержке российских ВКС освободили от боевиков город Акербат на востоке провинции Хама.
В суде огласили подробности задержания экс-министра Улюкаева
В Замоскворецком районном суде Москвы прошло третье...
Пранкеры назвали своей идеей петицию в поддержку Серебренникова
Немецкий режиссер Томас Остермайер решил создать...
Российский фрегат выпустил ракеты по позициям ИГ (7)
Фрегат «Адмирал Эссен» выпустил крылатые ракеты...
Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе: есть пострадавшие (5)
В подмосковной Ивантеевке школьник, вооруженный...
TOP новостей
Правительство предлагает сделать минимальную зарплату на 20 евро больше (29)
Правительство предлагает повысить минимальную...
Вскоре водители лишатся излюбленной привилегии (15)
Зеленых стрелок на светофоре, позволяющих поворачивать...
Ситуация на дорогах Вильнюса с 1 сентября: какие улицы лучше миновать (1)
Приближается 1 сентября. В Вильнюс съезжаются потоки...
Слова Грибаускайте в Кремле назвали неправдой (139)
В Кремле отреагировали на слова президента Литвы...
Перезагрузка: какие новшества ждут школы национальных меньшинств? (12)
Начался новый учебный год, который принесет учащимся...