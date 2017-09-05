Ведомство отмечает, что ракеты были запущены по целям ИГ, разведанным по нескольким каналам. Удар был нанесен по району в окрестностях города Эш-Шола. Там находятся бандформирования, в которые входят боевики-выходцы из России и стран СНГ.

«В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков», — сообщает Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу 23 августа заявил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии. Через два дня после этого Минобороны рассказало об уничтожении всего химоружия террористов в стране.

В начале сентября Минобороны сообщило об уничтожении «последнего крупного очага» террористов в центральной части Сирии. Местные правительственные войска при поддержке российских ВКС освободили от боевиков город Акербат на востоке провинции Хама.