Российских хакеров заподозрили в кибератаке на ОБСЕ

 (23)
Телеканал "Дождь"
среда, 28 декабря 2016 г. 20:05
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подверглась хакерской атаке, которую могли организовать российские власти, сообщила французской газете Le Monde представитель организации Наташа Раджакович.
OSCE
© RIA/Scanpix

По словам представителя ОБСЕ, атака была совершена в конце октября. О ней в организации узнали в начале ноября, сообщила представитель ОБСЕ Reuters. Хакеры могли получить доступ к электронным письмам, личным файлам и паролям сотрудников ОБСЕ. Они взломали систему доступа к данным организации, воспользовавшись уязвимостями в программном обеспечении ОБСЕ.

В ОБСЕ точно не знают, кто стоял за атакой на организацию, отметила Раджакович. Все 57 стран-членов организации были оповещены об атаке.

По данным западных разведывательных служб, атаку на ОБСЕ могла организовать российская хакерская группа APT28, которая также известна как Pawn Storm, Sofacy и Fancy Bear, пишет Le Monde. По словам Раджакович, в организации знают об этих сообщениях. «У нас нет возможности проводить такие расследования, и мы не хотим строить догадки», — отметила представитель организации.

Хакерская группа Fancy Bear в сентябре 2016 года заявила, что взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Группа публиковала документы, согласно которым спортсменам из Европы и США разрешалось принимать запрещенные вещества во время соревнований. WADA сообщило, что за хакерскими атаками могли стоять российские власти.

Российским хакерам также приписывали атаки на сервера Демократической партии США.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154 (10)

Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154
"Сбербанк" и другие банки приняли решение списать долги и кредиты семьям погибших при крушении военного Ту-154. Об этом решении объявил министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Максим Соколов.

Пять фактов о золотовалютных резервах России (16)

Pinigai
При дефиците бюджета государству крайне важно иметь страховочные накопления. В РФ, помимо Резервного фонда и Фонда благосостояния, это золотовалютные резервы. DW собрала о них основные факты.

Советник Путина: Россия должна быть готова к отключению мирового интернета (24)

Советник Путина: Россия должна быть готова к отключению мирового интернета
Россия должна быть готова к ситуации, когда ее отключат от мирового интернета, заявил советник президента РФ по интернету Герман Клименко в интервью RT.

Путин согласился сократить военное присутствие России в Сирии (6)

Путин согласился сократить военное присутствие России в Сирии
Президент России Владимир Путин согласился с предложением министерства обороны сократить военное присутствие России в Сирии.

Минобороны РФ назвало карикатуры Charlie Hebdo "испражнениями на бумагу" (34)

Минобороны РФ назвало карикатуры Charlie Hebdo испражнениями на бумагу
В Минобороны России прокомментировали опубликование французским журналом Charlie Hebdo карикатуры на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи. Об этом пишет "Интерфакс".
Facebook друзья
Rambler's Top100