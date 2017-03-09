Российские вузы улучшили позиции в предметном рейтинге

Российские вузы заметно улучшили позиции в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject, который публикует британская компания Quacquarelli Symonds.

В седьмом исследовании, опубликованном ею 8 марта, представлены 28 университетов из РФ - на 11 больше, чем годом ранее, пишет "Коммерсант".

По данным издания, всего в рейтинге представлены вузы 74 стран по 46 предметам. Лидером признан Гарвард, занявший первое место по 15 предметам. На втором месте - Массачусетский технологический институт, ведущий вуз по 12 направлениям, пишет newsru.com

"Московский комсомолец" отмечает, что в рейтинге приняли участие почти 4,5 тысячи вузов. Эксперты подвергли оценке 18,9 тысячи образовательных программ. В итоговый список вошли 1127 университетов.

Одним из российских вузов, вошедших в рейтинг, стал МГУ. Он попал в список 50 ведущих вузов мира по семи различным предметам, что стало лучшим достижением Московского университета за всю его историю, сообщает официальный сайт учебного заведения.

Кроме того, Московский университет - единственный вуз в России, вошедший в топ-100 лучших вузов мира по пятнадцати направлениям подготовки, сообщал ранее ректор МГУ Виктор Садовничий.

В частности, университет поднялся на 13-е место по "Лингвистике", занял 21-е место по "Физике и астрономии" и 33-е место по "Математике". Помимо этого, в первой половине сотни рейтинга МГУ фигурирует по таким направлениям подготовки, как "Естественные науки" (40), "Гостиничное дело" (43), "Современные языки" (44) и "Информатика и информационные технологии" (48).

Также МГУ вошел в первую сотню по направлениям: "Археология", "Английский язык и литература", "История", "Философия", "Инженерные и космические технологии", "Химия", "Юриспруденция" и "Политические и международные отношения", "Социальная политика и управление", "Искусство и гуманитарные науки"; а в топ-150 - по специальностям "Биология", "Науки о Земле и Море", "Науки о материалах", "Экономика и эконометрика", "Педагогика и образование", "Статистика и численные методы", "Общественные науки и управление", "Технические науки и инженерное дело".

Кроме того, в числе российских вызов, вошедших в предметный рейтинг, оказались Университет Лобачевского (вошел в топ-300 мира по направлению "Физика и астрономия") и Томский политех.

Как передает ТАСС, ТПУ впервые вошел в рейтинг по предметной области "Технические науки и инженерное дело", заняв в нем 390-е место, и показал высокие позиции по нескольким предметам: "Химическая инженерия" - 201-250 (второе место среди российских вузов после Новосибирского госуниверситета), "Электротехническая и электронная инженерия" и "Механическая, авиационная и промышленная инженерия" - 251-300 (пятое место в России).

По физике и астрономии вуз перешел из группы 301-400 в группу 251-300. "Это прорыв, ТПУ подтверждает свой статус одного из лучших инженерных вузов не только в нашей стране, но и в мире", - заявил ректор Томского политехнического университета (ТПУ) Петр Чубик.

Эксперты связывают успех российских вузов в рейтинге с реализацией госпрограммы повышения международной конкурентоспособности вузов "5-100", в рамках которой власти обещали выделить вузам более 37 миллиардов рублей. Между тем в феврале правительство сократило финансирование программы, выделив на ее реализацию в 2017 году 10,3 млрд рублей вместо запланированных ранее 14,5 млрд рублей.

Рейтинг университетов мира по областям знаний QS World University Rankings by Subject публикуется ежегодно с 2011 года. В нем представлены позиции ведущих мировых университетов по 46 предметным областям. Оценка вузов формируется на основе четырех индикаторов: мнение академического сообщества, мнение работодателей, индекс цитирования на статью, индекс Хирша университета по данной специальности.