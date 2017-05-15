Российские военные совершат наблюдательный полет над Британией и США

Полет над США будет совершен с 15 по 20 мая. Его дальность составит до 4250 километров. Российские наблюдатели задействуют самолет Ту-154М Лк-1 и аэродром Трэвис в Калифорнии, сообщил глава Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет над военными объектами Великобритании стартует с аэродрома Брайз Нортон. Инспекторы будут работать с борта самолета Ан-30Б, а максимальная дальность их полета составит 2400 километров.

«Специалисты Великобритании на борту самолёта будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — отметил Рыжков.

По его словам, эти полеты «содействуют большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников».

Договор открытого неба был подписан в 1992 году 23 государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он дает участникам возможность совершать полеты над территорией друг друга, чтобы контролировать военную деятельность и выполнение действующих соглашений в сфере контроля за вооружениями.