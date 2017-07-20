Российские СМИ: во что обходится Москве война в Сирии

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bbcrussian.com
четверг, 20 июля 2017 г. 09:56
Затраты на операцию России в Сирии могли превысить 140 млрд рублей (2,36 млрд долларов), пишет газета "Ведомости", ссылаясь на расчеты партии "Яблоко".
© AP/Scanpix

Издание пишет, что партийные аналитики пользовались той же методикой подсчета, что и газета РБК в марте 2016 года. Тогда цифры совпали с тем, что впоследствии официально озвучил президент России Владимир Путин.

Партийцы учли примерные затраты на боевые вылеты авиации, запуски крылатых ракет "Калибр", ущерб от потерь военной техники, выплаты военным и семьям погибших, а также расходы на питание военнослужащих. При этом в исследование не вошли данные о расходах на полеты стратегической авиации, развертывание системы ПВО в Сирии, непрямые военные расходы и косвенные потери, указывают партийцы: с ними цена операции может, как утверждает "Яблоко", возрасти еще в полтора раза.

Руководство "Яблока" считает, что минфин должен обнародовать эти расходы — соответствующее обращение в ведомство направила председатель партии Эмилия Слабунова. Основанием для публикации этих данных служит изданный в декабре 2016 года приказ минфина о сведениях, публикуемых на едином портале бюджетной системы, считают в партии. "Данные сведения входят в закрытые статьи бюджета, которые не подлежат публикации в открытых источниках", — говорит в ответ на это представитель министерства.

"Хотелось бы верить, что минфин ведет учет расходов на операцию в Сирии, но вряд ли это делается в действительности, и, скорее всего, реальную стоимость этой операции, к сожалению, никто не знает", — сказал заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин.

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