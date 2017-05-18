Российские СМИ: Алексей Навальный — политик или фактор политики?

"Ведомости": репетиция высокой явки помешает губернаторам

Осенние выборы, в том числе и глав регионов, должны стать репетицией президентских, а значит, нужна высокая явка. В то же время, она помешает части губернаторов переизбраться, пишет газета "Ведомости".

Изданию стало известно, что по этой причине в пяти регионах из 16 Кремль отменил требование обеспечить высокую явку. Речь идет о Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской областях и Бурятии.

В Свердловской области и Бурятии против назначенных президентом врио губернаторов могут выступить серьезные конкуренты — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и сенатор Вячеслав Мархаев, а в Ярославской и Кировской областях местные элиты не приняли назначенцев-варягов, рассказал газете информированный источник.

В Калининградской области нет ни внутриэлитного конфликта, ни сильного оппонента врио губернатора Антону Алиханову, но регион исторически протестный, а Алиханов не только не местный, но и слишком молод. Повышенная явка может сыграть против властных кандидатов, и им разрешили не думать о явке.

Эксперты подтверждают достоверность списка проблемных для Кремля регионов. В перечисленных субъектах или серьезная протестная традиция, или сильные оппозиционные кандидаты, которые могут создать проблему кандидатам Кремля, считает политолог Евгений Минченко.

Реальные проблемы могут возникнуть в Бурятии, если там выдвинется Мархаев, полагает политолог Константин Калачев, многие думают, что Ройзман может быть серьезным конкурентом врио губернатора Евгению Куйвашеву, но вопрос в том, сможет ли Ройзман преодолеть муниципальный фильтр.

В такой ситуации Кремлю будет сложнее отрепетировать 70-процентную явку на выборах президента весной 2018 года. Однако секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов напоминает, что власть "технологически" решила проблему явки, с помощью законопроекта сенатора Андрея Клишаса с поправками в избирательное законодательство. Сейчас проект рассматривает Госдума. И если закон примут, то избиратели смогут голосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения, тестирование этой системы должно пройти на региональных выборах в сентябре.

"Независимая газета": Навальный — политик или "фактор политики"?

На участие в антикоррупционной акции 12 июня зарегистрировалось почти 200 городов, сообщает "Независимая газета" и обсуждает с экспертами — какова роль на российской политической сцене главного организатора этого митинга Алексея Навального. Эксперты пока не сошлись во мнении, является ли Навальный политиком или он всего лишь фактор политического процесса, который используется в том числе и властью.

По мнению издания, Навальный сейчас имеет репутацию человека, который может устроить властям неприятности. Власть платит тем же: против штабов проводятся операции, для встреч со сторонниками невозможно арендовать помещение, волонтеров увольняют с работы.

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров считает, что фактор Навального уникален: "Он единственный придает элемент конкурентности системе, не приемлющей конкуренцию, он смог выстроиться как публичный политик, хотя публичной политики сегодня не существует". Эксперт считает, что этот фактор достиг такой силы, что отчасти определяет повестку дня, заставляя Кремль реагировать.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что феномен Навального есть в политике, но сам Навальный — не политик. Суть этого феномена эксперт видит в том, что Навальный успешно использует страхи, эмоции и тренды в обществе, но пока непонятно, зачем он это делает. По его мнению, Навальный — раздражитель политической ситуации и аллерген для власти: "Он действует как разрушитель системы, он пытается ее не изменить или улучшить, а именно свергнуть. Для нашей политической системы он радиоактивен".

Однако, как заявил Мухин, он удобен разным группам в администрации президента, он вольно или невольно помогает решать проблемы и конфликты, которые сами они решить не в состоянии.

"Дождь": антипротестный клип заказал бывший сотрудник Кремля

Широко обсуждаемый клип экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс организовал бывший сотрудник администрации президента Никита Иванов, сообщает телеканал "Дождь, ссылаясь на два источника, близких к Кремлю. По словам одного из собеседников, Иванов выступал и заказчиком, и автором концепции клипа.

Иванов работает с администрацией президента с 1999 года, когда он входил в избирательный штаб Владимира Путина. Долгое время он ассоциировался с куратором внутренней политики Владиславом Сурковым. Официально он работал в Кремле с 2005 по 2009 год.

Давал ли кто-либо во власти Иванову задание создать клип, собеседники телеканала не говорят. Ранее источник "Медузы", близкий к Вокс, сообщил, что клип был сделан в рамках "госзаказа", и музыканты получили за него два миллиона рублей.

"Коммерсант": льготной ипотеки не хватило на всех

Госпрограмма помощи заемщикам закончилась неожиданно для них. Как выяснила газета "Коммерсант", больше половины заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов — порядка 30 тыс. штук — были поданы, когда объем средств, выделенных на соответствующую госпрограмму, закончился.

Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была запущена в апреле 2015 года. В рамках программы банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке для клиента не выше 12% годовых. Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) компенсируется банкам государством. Выплачивает возмещение АИЖК, для этих целей оно было докапитализировано из бюджета на 4,5 млрд руб. Один заемщик в рамках программы может получить от государства помощь в размере не более 600 тыс. руб.

Чтобы участвовать в программе, требовалось собрать много документов. "Действительно, многие собрали документы тогда, когда деньги, выделенные на программу, закончились,- говорит зампред Абсолют-банка Татьяна Ушкова. — Но заемщики ориентировались на дату окончания программы, а не на момент исчерпания лимита по ней". В начале года дата завершения программы была перенесена с 1 марта на 31 мая как раз для того, чтоб воспользоваться ею успели все желающие.

Однако граждане на продление программы, видимо рассчитывали. По словам участников рынка, после объявления о продлении программы участились случаи сознательного прекращения обслуживания кредитов со стороны заемщиков. "Логично предположить, что заемщики, формально соответствующие требованиям программы, пытались использовать последний шанс и намеренно допускали просрочки, чтоб получить льготные условия погашения,- указывает собеседник в одном из банков. — Однако теперь им придется не только вернуться к обслуживанию долгов, но еще и погасить набежавшие штрафы и пени, что не всегда просто".

"Независимая газета": займы под 10 000% годовых

Из-за падения доходов все больше россиян вынуждены просить взаймы — пусть даже и на очевидно кабальных условиях, пишет "Независимая газета". В России уже есть прецеденты выдачи кредитов под 10 000% годовых в так называемых микрофинансовых организациях (МФО).

В коммерческих банках цена кредита иногда в сотни раз ниже, чем в МФО. Однако в стране все больше граждан с плохой кредитной историей. Поэтому сегодня уже каждый третий потребительский кредит выдается под сверхвысокие проценты, заявляют работники микрофинансового бизнеса. На 1 мая 2017 года совокупный объем портфеля микрозаймов достиг 260 млрд руб. (включая МФО, кредитные кооперативы и ломбарды). При этом рост с начала года составил более 13%.

Эксперты рост спроса со стороны населения на микрозаймы объясняют несколькими причинами. "Во-первых, это ужесточение требований к потенциальным заемщикам со стороны банков. В течение 2015-2016 годов банки резко сократили кредитование новых клиентов. Спрос населения на заемные средства никуда не делся, поэтому люди стали чаще обращаться в МФО", — комментирует замгендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Вторая причина — лояльное отношение МФО к клиентам с плохой кредитной историей. Третья — закредитованность и непостоянность доходов населения, не позволяющая людям привлекать банковские кредиты.