Российские подлодки провели учебную дуэль на торпедах

Атомные подводные лодки Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Обнинск" провели торпедные стрельбы на глубоководных полигонах в Баренцевом море.

По словам сотрудника пресс-службы, стрельбы производились "в дуэльном режиме", торпеды были обычными, но не оснащались боевой частью. В пресс-службе флота затруднились объяснить Русской службе Би-би-си, значит ли "дуэльный режим", что торпеды попадали в корпус субмарин.

В ходе учебных пусков каждая подлодка выпустила по одной торпеде, которые по окончании учений были обнаружены и подняты катером-торпедоловом.

Стратегическая атомная подлодка К-535 "Юрий Долгорукий" проекта 955 "Борей" помимо торпед вооружена межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 "Булава".

Помимо "Долгорукого" в российском ВМФ имеются еще две АПЛ этого класса - "Александр Невский" и "Владимир Мономах" в составе Тихоокеанского флота. Строящуюся АПЛ "Князь Владимир" того же проекта планируется передать Северному флоту.

Б-138 "Обнинск" - советская торпедная атомная подлодка проекта 671РТМ(К) "Щука", вошла в состав флота в 1991 году.