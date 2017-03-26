Российские летные училища попали под санкции госдепа

 (43)
bbcrussian.com
воскресенье, 26 марта 2017 г. 11:50
Государственный департамент США ввел санкции против нескольких российских учебных и оборонных предприятий, а также продлил срок ограничений в отношении ряда компаний, уже находящихся в санкционном списке.
Kremlius
© Scanpix

Расширены ограничительные меры в отношении "Росборонэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и 150-го Авиационно-ремонтного завода. Все эти предприятия находятся под санкциями с 2015 года. А некоторые ограничения в отношении "Рособоронэкспорта" США вводили еще в 2006 году.

В том же списке - также с 2016 года - фигурируют Коломенское КБ машиностроения, Конструкторское бюро "Кунцево", Конструкторское бюро приборостроения в Туле и еще ряд предприятий ОПК.

Теперь, помимо производственных предприятий, санкции распространились и на учебные заведения, готовящие кадры для авиации. Это Ульяновский институт гражданской авиации, Уральский тренировочный центр гражданской авиации и Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.

В госдепе подчеркнули, что новые санкции не связаны с более широкими экономическими ограничениями, введенными после 2014 года в результате аннексии Крыма. На этот раз они продиктованы нарушением американского закона, запрещающего поставки в Сирию, Иран и КНДР. Наблюдатели полагают, что в данном случае речь идет о поставках техники и вооружений.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Сторонники Навального проводят акции протеста в городах России (32)

Сторонники Навального проводят акции протеста в городах России
Во многих городах России проводятся акции протеста оппозиции против коррупции. Поводом для них стали последние антикоррупционные расследования Алексея Навального.

Российские летные училища попали под санкции госдепа (43)

Kremlius
Государственный департамент США ввел санкции против нескольких российских учебных и оборонных предприятий, а также продлил срок ограничений в отношении ряда компаний, уже находящихся в санкционном списке.

Россия и Китай снова внесли в ООН резолюцию по химоружию в Сирии (9)

Россия и Китай снова внесли в ООН резолюцию по химоружию в Сирии
Власти России и Китая снова внесли в Совбез ООН проект резолюции по борьбе с химическим оружием в Ираке и Сирии. Страны уже вносили такую резолюцию в 2016 году, но тогда поддержки она не получила.

Митинги Навального против коррупции согласовали с властями в 24 городах. (21)

Aleksejus Navalnas
Антикоррупционные митинги Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального согласовали в 24 городах из 100 заявленных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне (44)

ISIS troops in Raka
Террористическая организация "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на бойцов "Росгвардии" в Чеченской республике РФ.
Facebook друзья
Rambler's Top100