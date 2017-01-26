Российские колонии хотят перевести на самообеспечение продуктами

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) поставила перед собой задачу полностью обеспечить заключенных продуктами собственного производства.

Пока же в колониях производится треть от употребляемого мяса и половина капусты, но зато 100% свеклы.

"Перед всеми региональными управлениями ФСИН стоит задача полного самообеспечения продовольствием подведомственных учреждений", - сказал Интерфаксу замдиректора службы Олег Коршунов.

Это делается для экономии. "Переход уголовно-исполнительной системы на стопроцентное самообеспечение связан, прежде всего, с необходимостью сокращения бюджетных расходов", - признал Коршунов на совещании в Ивановской области.

Сейчас, по его данным, исправительные колонии производят 32% всех запасов мяса в учреждениях ФСИН. "А в 2017 году планируется увеличить эту цифру до 68%", - сказал замдиректора службы. Это записано в программе обеспечения продовольственной безопасности ФСИН.

В качестве примера Коршунов привел Ивановскую область, где производят 88% от потребляемого молока и 52% капусты, а своей картошкой, огурцами, морковью и свеклой заключенные в этом регионе обеспечены на 100%.

В ивановских учреждениях ФСИН выращивают свиней, овец, крупный рогатый скот, кроликов и кур-несушек.

В перспективе ФСИН планирует вывести свои продукты на рынок, пообещал Коршунов.

В России в местах лишения свободы находится около 650 тысяч человек. Больше заключенных - только в США.