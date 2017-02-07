Российские кинематографисты выступили в поддержку фильма "Матильда" Учителя

Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера картины запланирована 25 октября 2017 года.

В конце января депутата Госдумы Наталья Поклонская во второй раз направила в Генпрокуратуру запрос с просьбой дополнительно проверить сценарий и финансирование фильма «Матильда». По ее мнению, картина является «антиисторической подделкой» и дискредитирует Николая II.

В своем письме кинематографисты также напоминают, что в кинотеатры приходила рассылка «от имени некой организации „Православное государство — святая Русь“ с угрозами тем прокатчикам, кто рискнет показать „Матильду“».

По мнению авторов письма, ситуацию вокруг фильмы Учителя «вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры». Они приводят в пример запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. При этом отмечается, что во всех этих историях «видимой силой выступают так называемые „православные активисты“, но официальная церковь не дает оценки происходящего», кроме того, «в лучшем случае выжидательную позицию занимает и министерство культуры».

«Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», — говорится в письме.

Инициатором письма стала общественная организация российских кинематографистов «Киносоюз». Письмо подписали, в частности, Александр Гельман, Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Виталий Манский, Александр Расторгуев, Варвара Фаэр, Юрий Богомолов, Борис Хлебников и другие.