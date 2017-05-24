Российские феминистки записали видеообращение к Навальному

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bbcrussian.com
среда, 24 мая 2017 г. 19:00
Российские феминистки записали видеообращение к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, в котором попросили политика обратить внимание на женскую повестку и предупредили, что игнорировать их интересы - это "политическое самоубийство".
© twitter

Видеообращение "Феминистки и Навальный" было опубликовано 23 мая и за сутки набрало более 24 тысячи просмотров.

Создательницы ролика утверждают, что в текущей политической ситуации они видят для себя два варианта: или бойкотировать выборы, или голосовать за Навального. При этом, обращают внимание девушки, даже сам глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков признается, что не знает, как привлечь женскую аудиторию, и сейчас среди сторонников Навального женщин только 24%.

"Не получилось пока наших прекрасных половинок, сестер, мам, бабушек, дочек, внучек завлечь, Может, они стесняются, может, побаиваются", - рассуждает Волков.

Феминистки объясняют: чтобы привлечь женскую аудиторию, нужно обращаться к актуальной для неё повестке, а это борьба с сексуальным и домашним насилием, отмена списка запрещенных для женщин профессий, привлечение к ответственности отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов, защита прав ЛГБТ и вовлечение женщин в публичную политику.

Кроме того, создательницы видео обращают внимание на то, что в эфирах Навального и его коллег по штабу спикеры-женщины появляются намного реже мужчин. Учитывая, что женщины составляют 54% населения России, подытоживают девушки: "Игнорировать наши интересы - это политическое самоубийство".

По словам автора идеи Веры Михайловой, сотрудницы Михайловского театра и студентки юридического факультета НИУ ВШЭ, идея создать Youtube-канал пришла в голову ей и ее подругам-активисткам после приговора блогеру Руслану Соколовскому, которого среди прочего обвиняли в том, что он оскорбил "социальную группу феминисток".

В своем первом видео участницы объясняют, что их оскорбляют совсем другие, куда более серьезные вещи и что они не позволят государству прикрываться их ценностями и требуют прекратить преследование Соколовского: "Тот, кто говорит глупости и обижает других, должен отвечать репутацией, а не свободой".

Алексей Навальный сообщил Русской службе Би-би-си, что на вопросы, заданные в видеообращении, отвечать в эфире не планирует. При этом, по словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, "Многие из этих вопросов Алексею задают волонтеры во время открытий штабов".

"Навальный Live" - Youtube-канал о политике, созданный штабом Навального: на нём в формате прямого эфира выходят несколько передач в неделю. Канал был создан в марте 2017 года и к настоящему моменту в совокупности собрал 21,5 млн просмотров.

На прошлой неделе российский бизнесмен Алишер Усманов, подавший иск к Навальному в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", решил высказать свои претензии к оппозиционеру, выпустив видеообращение. На этой неделе он записал еще одно обращение к Навальному.

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