Российские федеральные каналы резко сократили упоминание Трампа

Начиная с 14 февраля упоминаемость Трампа в эфире трех федеральных каналов снизилась в разы, показало исследование «Медиалогии».

Это согласуется с новой установкой из Кремля: не придавать внутриамериканской повестке большее значение, чем российской.

В последнюю неделю федеральные каналы резко сократили в своем эфире упоминание президента США Дональда Трампа. Это следует из исследования, которое компания «Медиалогия» провела по просьбе телеканала "Дождь". Она изучала эфиры 1 канала, России-1 и НТВ в период с 1 по 20 февраля.

Упоминаемость Трампа резко снизилась во вторник, 14 февраля. Начиная с этого дня американского лидера упоминали от шести раз (среда) до 12 раз (пятница). Для сравнения: в первую неделю месяца Трампа упоминали от 23 раз (7 февраля) до 61 раза (2 февраля). Во вторую неделю месяца три федеральных канала также упоминали президента США до 36 раз в день.

В четверг, 16 февраля, Bloomberg, ссылаясь на информированных источников, сообщал, что Кремль дал указание государственным СМИ перестать хвалить Трампа. Высокопоставленный источник Дождя в Кремле утверждает, что на самом деле в президентской администрации обеспокоены не позитивным упоминанием Трампа, а количеством новостей о президенте США. «Получалась позорная для России ситуация — в каждом новостном сюжете о США говорили больше, чем о России. Как будто их новости влияют на происходящее у нас. Этого не должно быть», — говорит собеседник Дождя.

Эфир итоговых воскресных передач на трех каналах, с которыми ознакомился корреспондент "Дождя", подтверждает, что каналы пошли на сокращение упоминаемости Трампа.

В эфире «Воскресного времени» (Первый канал), «Вестей недели» («Россия») и «Итогов недели» (НТВ), которые вышли в минувшее воскресенье, не было ни одного сюжета, который был бы посвящен ситуации в США и Дональду Трампу. Он упоминался лишь в контексте Мюнхенской конференции по безопасности. Вместо этого выпуски Первого канала и НТВ начинались с сюжетов об отставках губернаторов.

Выпуск России-1 начинался с конференции и в Астане, посвященной ситуации в Сирии. Кроме этого все три канала выпустили сюжеты о бегстве из России бывших депутатов Дениса Вороненкова и Марии Максаковой. В предыдущих итоговых программах этих каналов регулярно выходили сюжеты о ситуации в США.