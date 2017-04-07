Российские эксперты: удар США в Сирии застал Москву врасплох

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Deutsche Welle
пятница, 7 апреля 2017 г. 19:50
После ракетного удара по сирийскому аэропорту возросла опасность прямой конфронтации Москвы и Вашингтона, считают Андрей Кортунов и Александр Гольц.
JAV pajėgos smogė Sirijai
© Reuters / Scanpix

Решение президента США ДональдаТрампа нанести ракетный удар по аэродрому Шарат в Сирии застало российские власти врасплох, уверен глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Раньше Трамп обозначал менее жесткую позицию в отношении президента Сирии Башара Асада, а Россия "всего лишь днем ранее сигнализировала готовность" к перемене своей позиции в том случае, если выяснится причастность Дамаска к химической атаке в Идлибе, указал эксперт в пятницу, 7 апреля, в интервью DW.

Однако, по всей видимости, Трамп решил четко отграничиться от своего предшественника Барака Обамы, который в 2013 году заявлял о "красной линии" в Сирии, через которую нельзя переходить, но избегал принимать решение о военном ударе, заявил далее Кортунов.

В свою очередь российский военный эксперт Александр Гольц считает, что все усилия российской дипломатии по сирийскому урегулированию после удара США потерпели крах. "На протяжении четырех лет Россия хвалилась тем, что предотвратила военную агрессию США в Сирии", - напомнил шеф-редактор "Ежедневного журнала". Однако, по его словам, теперь выяснилось, что Москва лишь отсрочила подобную реакцию США и что Трамп действует более решительно, чем Обама. Российское присутствие в США за одну ночь потеряло свой эффект, добавил Гольц.

По мнению Кортунова, опасность прямой конфронтации США и России после удара Вашингтона "возросла, но незначительно". Гольц указывает, что прямое военное противостояние было бы самым плохим сценарием, который может привести к войне, как уже не раз происходило в истории. Он напомнил, в частности, о войнах в Корее и Вьетнаме.

Deutsche Welle
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