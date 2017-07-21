Российские алкоголики не хотят лечиться, констатирует Минздрав

Известно, что в последние годы была реализована государственная политика, направленная на снижение потребления алкоголя населением. Она дала положительные результаты, но остается много людей, которые не желают лечиться и не признают наличие у себя проблемы, пишет "Большая страна".

"Все, кто хотел, получили медицинскую помощь, а сейчас накапливается очень тяжелый контингент, который не просто злоупотребляют алкоголем, совершает административные и уголовные правонарушения в состоянии сильного опьянения", - делится Клименко.

На фоне этого в парламенте сейчас разрабатывается законопроект, предполагающий в судебном порядке проведение обязательного освидетельствования и лечения в случае совершения лицом с алкогольной зависимостью преступления.