Российская армия может остаться без ракетных комплексов "Ярс

Из-за тяжелой экономической ситуации Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для ракетных комплексов «Ярс».

В связи с этим «Ростех» просят развернуть дублирующее производство

Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа на поставку автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», пишет «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с письмом главы МИТа Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, в котором говорится, что из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок «Ярса».

По словам Никулина, ПЭМЗ находится в предбанкротном состоянии, а поставка оборудования, соисполнителем которой он является, не проводится с июня 2016 года. «Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа», — говорится в письме главы института. С связи с этим руководство МИТа просит госкорпорацию «Ростех» развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ).​ Однако это, по мнению Никулина, потребует подготовки производства в течение 1,5 года.

На момент публикации материала связаться с Сергеем Никулиным «Коммерсанту» не удалось, а в «Ростехе» от официальных комментариев отказались. При этом несколько источников издания в отрасли сообщили, что руководство госкорпорации с письмом ознакомилось.

В свою очередь собеседники «Коммерсанта», близкие к «Ростеху», утверждают, что КЭМЗ готов взяться за производство оборудования для гидравлических систем пусковых установок «Ярса», однако для этого потребуется внести изменения в контракт, так как исполнителем заказа в этой части является «ПЭМЗ-Спецмаш». «Дождемся решения судебных инстанций, а после будем думать, как исправить ситуацию. Без «Ярсов» Вооруженные силы не останутся», — заключил топ-менеджер одного из отраслевых предприятий.

PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. В перспективе «Ярсы» должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с «Тополь-М» составить основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

До конца 2016 года РВСН должны были получить 20 новых межконтинентальных ракет «Ярс», сообщали в Минобороны. В ведомстве также отмечали, что к 2022 году доля современных ракетных комплексов должна достичь 100%.