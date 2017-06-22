Роспотребнадзор назвал гей-парады в Европе опасными для туристов

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, выезжающим в страны Европы, где в ближашее время состоятся ЛГБТ-фестивали, сделать профилактическую прививку против гепатита A.

Как отметили в ведомстве, большинство случаев заболеваний гепатитом А зафиксировано среди гомосексуальных мужчин.

В ведомстве заявили, что с июня по сентябрь 2017 года в Европе пройдут несколько национальных и международных ЛГБТ-парадов, в том числе всемирный фестиваль в Мадриде, который будет продолжаться с 23 июня по 2 июля 2017 года.

"Хотя риск передачи вируса гепатита А пищевым и водным путями в Испании оценивается как низкий или умеренный, вероятность контактного пути передачи инфекции от человека к человеку оценивается как высокая", - подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.

"С целью профилактики заболевания выезжающим в страны Европейского региона рекомендуется сделать прививку против гепатита А", - заключает ведомство.

В своем сообщении Роспотребнадзор приводит данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о росте числа заболеваний гепатитом А.

В то же время сама ВОЗ отмечает, что повышенный риск заболевания гепатитом A существует для мужчин, имеющих секс с мужчинами, людей с хроническими болезнями печени, потребителей рекреационных препаратов и людей, совершающих поездки в места, где вирус является эндемическим.

Гепатит А - болезнь печени вирусного происхождения. Вирус гепатита А является одной из наиболее частых причин инфекции пищевого происхождения. Он распространяется в основном при потреблении пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека.

Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье.

Как отмечает ВОЗ, отдельные случаи заболевания и эпидемии гепатита А происходят во всем мире и имеют тенденцию к цикличности. При этом в развитых странах с надлежащими санитарными и гигиеническими условиями показатели инфекции низкие.