"Роснефть" сообщила об атаке хакеров на свои серверы

Серверы "Роснефти" подверглись масштабной хакерской атаке, сообщает нефтяная компания в "Твиттере". Компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, добыча и подготовка нефти не останавливались.

"На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами", - говорится в сообщении.

В "Твиттере" "Роснефти" также сообщается, что в связи с произошедшим компания обратилась в правоохранительные органы.

Факт кибератаки подтвердил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Подробностей он не сообщил.

Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из структур компании, все компьютеры в НПЗ "Башнефти", "Башнефть-Добыче" и управлении "Башнефти" "единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry".

По словам собеседника издания, на экранах компьютеров появилось сообщение с требованием перевести 300 долларов в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям будет выслан ключ для разблокировки компьютеров на e-mail.

Telegram-канал "Сайберсекьюрити" в свою очередь сообщает, что компьютерные системы "Роснефти" атаковал вирус-вымогатель Petya.A, который шифрует содержимое жесткого диска и требует денег за расшифровку.

"Роснефть" - не единственная жертва хакерской атаки. Вице премьер правительства Украины Павел Розенко сообщил у себя в "Фейсбуке", что вирус-вымогатель начал распространяться и по компьютерам различных украинских министерств.

Вирус-вымогатель WannaCry

Масштабная кибератака с использованием вируса-вымогателя WannaCry, поразившего более 200 тысяч компьютеров в 150 странах, произошла 12 мая 2017 года.

WannaCry шифрует файлы пользователя и для их расшифровки требует оплату в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

В России атаке, в частности, подверглись компьютерные системы министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, Следственного комитета, компании РЖД, банков и операторов мобильной связи.

По данным источников Би-би-си в британском Центре кибербезопасности (NCSC), возглавляющем международное расследование атаки 12 мая, за ней стояли северокорейские хакеры из связанной с правительством группировки Lazarus.

Ранее такие же предположения высказывали в "Лаборатории Касперского" и компании Symantec.

В то же время расследование, проведенное американской компанией Flashpoint, показало, что к кибератаке могут быть причастны носители китайского языка. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав сообщения с требованием выкупа, которые появлялись на зараженных компьютерах.