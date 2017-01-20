"Роснефть": против нас в России ведется заказная кампания

Представитель государственной компании "Роснефть" заявил, что в России идет заказная кампания против нее, и обвинил Би-би-си в участии в этой кампании после публикации эмоционального комментария со стороны пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.

"Нам казалось, что Би-би-си в соответствии с декларируемыми устно и письменно принципами не должна была бы участвовать во внутрироссийской заказной кампании, направленной против крупнейшей корпорации РФ, имеющей в том числе британских акционеров" - заявил в четверг Русской службе Би-би-си представитель "Роснефти" Александр Терентьев.

"Странно, когда профессиональные журналисты в качестве комментария используют пояснения, мотивирующие отказ от комментария", - добавил он. При этом на уточняющие вопросы о том, кто заказчик кампании и кто в ней участвует, Терентьев не ответил.

Сообщение Терентьева поступило в Би-би-си после публикации эмоционального комментария пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева по поводу спецсигналов на автомобиле, которыми якобы пользуется руководитель компании Игорь Сечин.

За комментарием Русская служба Би-би-си обратилась после того, как в среду телеканал "Дождь" сообщил со ссылкой на источники в "Роснефти", что Сечин пользуется "мигалкой".

В качестве подтверждения информации "Дождь" опубликовал фото из инстаграма журналиста издания Life Анастасии Кашеваровой с автомобилем Mercedes на фоне кремлевской стены. Как написала журналист, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля. Впоследствии фотография была удалена.

"Фотография была не моя, я ее удалила во избежание дальнейшего негатива. Я взяла фотографию из телеграм-канала у журналистов. Чтобы не узнали, кто из журналистов это снял, я просто ее удалила", - ответила Кашеварова на вопрос Би-би-си, почему она стерла снимок.

Телеканал утверждал, что не смог добиться от пресс-секретаря компании подтверждения или опровержения информации о мигалке. Би-би-си накануне обратилась к Леонтьеву с просьбой прокомментировать информацию "Дождя".

Леонтьев пояснил, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК, то есть является чиновником, имеющим право на "мигалку" и на спецавтомобиль. При этом пресс-секретарь "Роснефти" сопроводил свой ответ эмоциональным комментарием.

"Что вы спрашиваете? Почему, с какого хрена? Какое это имеет отношение к деятельности компании? [...] Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну давайте я напишу письмо в Би-би-си: ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит г****-то подбирать. […] Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос", - сказал Леонтьев и бросил трубку.