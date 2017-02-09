"Роснефть" обвинила "Другую Россию" в "дискредитации власти" по заказу Ходорковского

Акцию членов незарегистрированной партии «Другая Россия» у офиса «Роснефти» в Москве удалось пресечь благодаря наличию информации о подготовке серии мероприятий «с целью дискредитации государственной власти» по заказу и на деньги структур Михаила Ходорковского, говорится в заявлении компании.

Согласно заявлению, «провокацию» активистов пресекли сотрудники службы безопасности «Роснефти» совместно с оперативниками ФСБ и МВД.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с телеканалом "Дождь" сослался на «оперативные сведения» о финансировании «Другой России» структурами Ходорковского.

«Я не знаю, какая из структур конкретно платила — это оперативные сведения. Я знаю, что эти оперативные сведения есть, именно благодаря оперативной информации удалось эту акцию пресечь», — сказал он.

«Я хотел бы заметить, что это чрезвычайно позитивно не только для общей обстановки, для компании и для страны, а еще и для участников, исполнителей этой акции, потому что это дети. Нехорошо использовать детей с риском для них попасть в очень тяжелые обстоятельства», — добавил представитель «Роснефти».

«Деньги были получены, но есть все основания полагать, что эти дети денег не получили, потому что нацбольские детки работают бесплатно — что угодно о них можно думать, но этой мысли в голову не приходит, поэтому — еще и деньги присвоили. Причем я думаю, что это проблема теперь уже не наша, а проблема товарища [лидера "Другой России" Эдуарда] Лимонова, потому что у меня сильные сомнения, что он нуждается в ходорковских вонючих деньгах: он их считает вонючими точно так же, как и мы. Его еще и разводят и подставляют", — сказал Леонтьев.

"Я не думаю, что Эдику Лимонову нужны ходорковские деньги. А то, что им нужно его еще и запачкать, — это точно, потому что он очень эффективно в том числе мочит и эту публику — вашу, на самом деле", — заключил он.

Двенадцать членов «Другой России» были задержаны у офиса «Роснефти» на Софийской набережной накануне вечером. Они пытались провести акцию с требованием национализировать компанию.

Задержанных доставили в ОВД «Якиманка», на них составили протоколы по статьям "нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикета" и "неповиновение требованию полицейского".

В конце января активисты «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге, напомнили в «Роснефти». Они заблокировали двери офиса, подожгли вывешенные у входа флаги с символикой компании, водрузили на их место флаги СССР и скрылись до прибытия полиции.