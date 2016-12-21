"Роснефть" намерена эксклюзивно поставлять топливо Росгвардии

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bbcrussian.com
среда, 21 декабря 2016 г. 10:40
Начальник Росгвардии Виктор Золотов и глава "Роснефти" Игорь Сечин обратились к президенту РФ с просьбой назначить компанию единственным поставщиком топлива, сообщают "Ведомости".
© A.Didžgalvio nuotr.

Начальник Росгвардии Виктор Золотов и глава "Роснефти" Игорь Сечин направили письмо президенту РФ Владимиру Путина с просьбой назначить "Роснефть" и ее дочерние компании единственными поставщиками топлива для Росгвардии. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает российское издание "Ведомости". Копия письма имеется в распоряжении редакции.

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По данным "Ведомостей", сейчас "Роснефть" является единственным поставщиком топлива для МВД и Следственного комитета России (СКР). На закупку топлива для Росгвардии в 2017-2018 годах предполагается потратить 10 миллиардов рублей, отмечается в опубликованном материале.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что согласуют такой документ, если он поступит в распоряжении ведомства. Как уточнил собеседник "Ведомостей", ФАС выступает за "развитие биржевой торговли, тендерных процедур".

О создании Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) было объявлено Владимиром Путиным 5 апреля. Госдума РФ приняла закон о создании Росгвардии в третьем и окончательном чтении 22 июня. В ее состав войдут служащие внутренних войск МВД, сотрудники полицейских спецподразделений, в том числе ОМОН и СОБР, служащие ФГУП "Охрана", некоторых других подразделений и организаций. Общая численность Росгвардии превысит 340 тысяч человек. Окончательное формирование Росгвардии завершится к началу 2018 года

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