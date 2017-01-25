Роскосмос объяснил возможные задержки пусков "Протонов"

"Роскосмос" признал, что пуски ракет-носителей "Протон-М" с Байконура могут быть отложены.

Ранее СМИ сообщили, что руководство госкорпорации решило вернуть на завод все двигатели второй и третьей ступени ракет. "Роскосмос" объяснил возможные задержки контролем качества.

"Роскосмос" ведет тотальную проверку качества производимой продукции", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Ведутся дополнительные испытания, этим объясняются и возможные задержки пусков ракет-носителей "Протон". Главное, не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится", - заявили в "Роскосмосе".

О том, что пуски "Протонов" придется отложить, в среду написала газета "Коммерсант". По ее данным, руководство "Роскосмоса" решило вернуть на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени "Протонов-М".

В заявлении "Роскосмоса" информация об отзыве всех двигателей не подтверждается и не опровергается.

Как пишет "Коммерсант", поводом для возврата двигателей ракет на завод-изготовитель стали технологические проблемы, обнаруженные во время испытаний. Издание ссылается на топ-менеджеров предприятий космической промышленности, говоривших на условии анонимности.

По данным источников "Коммерсанта", во время испытаний одного из двигателей второй ступени выяснилось, что при его сборке вместо материалов с содержанием драгметаллов использовались менее жаростойкие, предназначенные для других двигателей, которые производят в Воронеже.

После этого на воронежском заводе состоялось выездное заседание руководства "Роскосмоса", на котором приняли решение отозвать все без исключения двигатели "Протонов", выпущенных там за последние несколько лет, и проверить их.

"Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур", - сказал собеседник "Коммерсанта".

Издание также сообщает, что на заводе сейчас работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета России.

На заводе в Воронеже помимо "Протонов" выпускаются ракеты-носители "Союз-У". Из-за аварии одной из них 1 декабря прошлого года был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04", направлявшийся на МКС.

11 января "Роскосмос" назвал "наиболее вероятной причиной" аварии неисправность третьей ступени ракеты-носителя, из-за которой произошло попадание посторонних частиц в насос двигателя и его разрушение.

Еще одной возможной причиной называлось нарушение технологии сборки двигателя. В результате все третьи ступени ракет семейства "Союз" также были отозваны с Байконура в Воронеж, а директор завода Иван Коптев подал заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам одного из источников "Коммерсанта", исправлять ситуацию на воронежском заводе поручили научно-производственному объединению "Энергомаш", где ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на порядок выше.