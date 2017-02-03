"Роскосмос" назвал дату первого пуска "Протона" после отзыва двигателей

Первый коммерческий запуск российской ракеты-носителя «Протон-М» после выявления брака в двигателях намечен на начало апреля 2017 года.

Об этом в интервью «России 24» заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

По его словам, брак, допущенный при производстве двигателей второй и третьей ступени «Протон-М», произведенных на Воронежском механическом заводе, не скажется на выполнении федеральной программы по освоению космоса. «Все ракеты-носители, которые должны быть запущены по государственному заказу, есть в наличии», — уточнил Комаров (цитата по ТАСС).

В конце января стало известно, что «Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступеней «Протона-М», которые были произведены на Воронежском механическом заводе. Позднее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что при производстве двигателей на заводе был допущен брак. Необходимые для двигателей жаростойкие детали, содержавшие драгоценные металлы, были заменены на более дешевые аналоги. Замену на заводе не обнаружили и произвели двигатели с бракованными деталями. Этой ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.

После выявления брака в двигателях второй и третьей ступеней «Протон-М» в Воронежском механическом заводе сменили управляющего — он перейдет под контроль «Энергомаша».