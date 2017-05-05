Роскомнадзор вынес предупреждение журналу The New Times

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bbcrussian.com
пятница, 5 мая 2017 г. 08:35
Сайт журнала The New Times получил предупреждение Роскомнадзора за материал журналиста Павла Никулина "Из Калуги с джихадом".
Jevgenija Albac
© RIA/Scanpix

Ведомство нашло в нем "признаки оправдания терроризма", сообщила в "Фейсбуке" главный редактор журнала Евгения Альбац.

"Путин публично говорит о том, что тысячи россиян воюют за ИГ, а писать о мотивах, почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию - это "признаки оправдания терроризма!", - возмутилась Альбац.
Она назвала решение Роскомнадзора "классической цензурой". Это решение, по ее словам, журнал будет оспаривать в суде.

Материал "Из Калуги с джихадом" - это интервью с россиянином из Калужской области, принявшим ислам и уехавшим в Сирию воевать на стороне боевиков.
Издание Meduza в начале марта сообщило, что Павел Никулин сначала пытался опубликовать это интервью в российской версии журнала Esquire, но получил отказ, а о самом интервью еще до публикации стало известно российским спецслужбам.

В журнале объяснили, что отказались публиковать текст из опасений, что он противоречит российскому законодательству.

По словам Альбац, это уже второе предупреждение сайту ее издания за этот год. После двух предупреждений СМИ по российскому законодательству могут лишить лицензии.

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