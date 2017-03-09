Роскомнадзор с начала года заблокировал четыре тысячи "групп смерти"

 (1)
Телеканал "Дождь"
четверг, 9 марта 2017 г. 11:50
С начала 2017 года заблокировано более четырех тысяч групп и страниц, содержащих суицидальную информацию, рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
Elektroniniai valdžios vartai
© Shutterstock

Найденные страницы и группы в социальных сетях содержали информацию о способах самоубийств и призывы к ним.

«В результате взаимодействия с соцсетями выявленные группы блокируются, суицидальный контент с личных страниц удаляется», –– сказал Субботин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам представителя ведомства, Роскомнадзор круглосуточно работает с администраторами российских и зарубежных социальных сетей, специалисты занимаются мониторингом групп и личных страниц пользователей, чтобы выявить и устранить суицидальный контент.

В начале марта на администратора одной из подобных групп Филиппа Будейкина завели уголовное дело.

Проверки так называемых «групп смерти» начались в мае 2016 года после публикации расследования «Новой газеты».

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Западные СМИ: эйфория в Кремле сменилась похмельем (14)

Kremlius
После того как Дональд Трамп обосновался в Белом доме, эйфория, охватившая Москву после его победы, практически улетучилась. "Надежды на то, что новый человек в Вашингтоне возглавит "перезагрузку" в российско-американских отношениях, оказались иллюзиями", - пишет в статье на сайте Die Presse эксперт по России из авторитетного берлинского Фонда науки и политики Ханнес Адомеит.

Российские вузы улучшили позиции в предметном рейтинге (1)

Российские вузы улучшили позиции в предметном рейтинге
Российские вузы заметно улучшили позиции в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject, который публикует британская компания Quacquarelli Symonds.

Роскомнадзор с начала года заблокировал четыре тысячи "групп смерти" (1)

Elektroniniai valdžios vartai
С начала 2017 года заблокировано более четырех тысяч групп и страниц, содержащих суицидальную информацию, рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Тимати удалил фотографию из личного самолета Кадырова (1)

Тимати удалил фотографию из личного самолета Кадырова
Российский рэпер Тимати опубликовал в Instagram фотографию, которую он сделал в частном самолете главы Чечни Рамзана Кадырова, однако спустя время по неизвестным причинам удалил снимок, сообщает TJ в среду, 8 марта

Группа феминисток провела акцию у стен московского Кремля (28)

Группа феминисток провела акцию у стен московского Кремля
Группа феминисток из Москвы и Санкт-Петербурга в Международный женский день 8 марта провела протестную акцию у стен Кремля.
Facebook друзья
Rambler's Top100