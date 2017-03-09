Роскомнадзор с начала года заблокировал четыре тысячи "групп смерти"

С начала 2017 года заблокировано более четырех тысяч групп и страниц, содержащих суицидальную информацию, рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Найденные страницы и группы в социальных сетях содержали информацию о способах самоубийств и призывы к ним.

«В результате взаимодействия с соцсетями выявленные группы блокируются, суицидальный контент с личных страниц удаляется», –– сказал Субботин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам представителя ведомства, Роскомнадзор круглосуточно работает с администраторами российских и зарубежных социальных сетей, специалисты занимаются мониторингом групп и личных страниц пользователей, чтобы выявить и устранить суицидальный контент.

В начале марта на администратора одной из подобных групп Филиппа Будейкина завели уголовное дело.

Проверки так называемых «групп смерти» начались в мае 2016 года после публикации расследования «Новой газеты».