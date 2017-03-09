Роскомнадзор с начала года заблокировал четыре тысячи "групп смерти"

Найденные страницы и группы в социальных сетях содержали информацию о способах самоубийств и призывы к ним.
«В результате взаимодействия с соцсетями выявленные группы блокируются, суицидальный контент с личных страниц удаляется», –– сказал Субботин (цитата по «Интерфаксу»).
По словам представителя ведомства, Роскомнадзор круглосуточно работает с администраторами российских и зарубежных социальных сетей, специалисты занимаются мониторингом групп и личных страниц пользователей, чтобы выявить и устранить суицидальный контент.
В начале марта на администратора одной из подобных групп Филиппа Будейкина завели уголовное дело.
Проверки так называемых «групп смерти» начались в мае 2016 года после публикации расследования «Новой газеты».