Роскомнадзор разблокировал сайт Google

Страница google.ru удалена из реестра запрещенных сайтов, где появилась ранее, что привело к блокировке сайта для некоторых российских пользователей. О решении проблемы объявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Страница google.ru удалена из реестра запрещенных сайтов, следует из универсального сервиса проверки доступа к сайтам сети интернет Роскомнадзора. Ранее она появилась в реестре на основании решения Федеральной налоговой службы России более чем годичной давности.

О том, что сайт google.ru исключен из реестра запрещенных ресурсов, также заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, проблема у Google возникла из-за сайта одной из букмекерских контор, к которой имели претензии налоговики.

"Действительно, с ресурса google.com шел редирект на букмекерскую контору, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Google в настоящее время решение выполнил, все убрал и ресурс, соответственно, вынесен из единого реестра", - сообщил Жаров Интерфаксу.

Ранее помощница Жарова сообщила Русской службе Би-би-си, что в ведомстве пока не готовы комментировать ситуацию с блокировкой google.ru.

"Проблема снята, - резюмировал глава Роскомнадзора, - google.com выполнил требование российского законодательства". "Сейчас сайт Google исключен из реестра", - сказал он РИА Новости.

Пользователи Google в России в четверг пожаловались на блокирование доступа к сайту google.ru по требованию Роскомнадзора.

Google в четверг подтверждал, что у пользователей возникли проблемы с доступом к google.ru.

"Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту google.ru. На стороне google технических проблем нет. Мы разбираемся с ситуацией", - сказали Интерфаксу в пресс-службе компании.

Согласно данным сервиса проверки доступа к сайтам сети интернет Роскомнадзора, страница google.ru была включена в реестр на основании ст.15.1 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" по решению ФНС от 14 июня 2016 года.

Федеральная налоговая служба отвечает за определение соответствия информации в интернете требованиям законов о госрегулировании деятельности об организации и проведении азартных игр и "О лотереях" (положения этих законов, в частности, запрещают организацию азартных игр в интернете). ФНС имеет полномочия относить информацию об азартных играх к числу запрещенной.

На настоящий момент в реестре информации о google.ru уже нет.

О блокировке сайта google.ru рассказывал в четверг в "Телеграм"-канале "Сайберсекьюрити" политический активист Александр Литреев. Он говорит о многотысячных жалобах пользователей на недоступность ресурса у ряда провайдеров.

Стало известно о проблемах с доступом у нескольких десятков операторов, включая МТС. Также сообщается, что на сайт невозможно зайти через wi-fi московского метро.

О многочисленных проблемах с доступом к google.ru Русской службе Би-би-си сообщили и пользователи других провайдеров.

Ранее сообщалось об уязвимости в системе блокировок сайтов Роскомнадзора, из-за чего провайдеры ограничивали доступ к сайтам, не попавшим в реестр.

Выявившие эту уязвимость сторонники ФБК вынуждены были уехать на Украину, после того как Роскомнадзор потребовал проверить, не причастны ли они к организации ложных блокировок интернет-сайтов.

Речь шла о том, что блокировались сайты, которые не были внесены в черный список. Среди заблокированных были интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel и сайт издания "Медуза".