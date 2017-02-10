Роскомнадзор потребовал изменить структуру радио "Эхо Москвы"

 (6)
bbcrussian.com
пятница, 10 февраля 2017 г. 18:45
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" привести свою структуру в соответствие с российским законодательством.
"Echo Moskvy" vyriausiasis redaktorius Aleksejus Venediktovas
© AP/Scanpix

Радиостанция обещает сделать это до 15 февраля. Придется менять состав учредителей, сказал главный редактор Алексей Венедиктов.

Радиостанция "Эхо Москвы" устранит претензии Роскомнадзора до 15 февраля, сообщила RNS генеральный директор радиостанции Екатерина Павлова. Это потребует смены структуры акционеров радиостанции, сказала она.

"Нам придется менять состав учредителей. Возможно, это носит технический характер", - подтвердил Интерфаксу главный редактор радиостанции Александр Венедиктов.

В пятницу стало известно, что Роскомнадзор потребовал от радиостанции "Эхо Москвы" до 15 февраля привести свою структуру в соответствие с законодательством, исключив иностранное владение компанией.

Информацию о получении письма Роскомнадзора подтвердил совладелец и главный редактор "Эха Москвы" Венедиктов. Он пояснил RNS, что претензии надзорного ведомства связаны со структурой собственности, в частности, с присутствием американской компании в капитале.

Факт направления информационного письма в адрес редакции "Эха Москвы" подтверждал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Он объяснял, что ведомство требует "привести структуру компании в соответствие с действующим законодательством, в том числе - что касается иностранного капитала".

Сейчас доля не превышает 20%, что по закону допустимо для иностранных акционеров российских медиа. Однако в письме Роскомнадзора, как сказал RNS Венедиктов, речь шла "о новой трактовке" закона, где пакет иностранных акционеров уже "нулевой".

Проблема технического характера?

Позже Ампелонский из Роскомнадзора заявил, что у его ведомства "нет никаких претензий к "Эху Москвы" по поводу их иностранного владения". "У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер", - сказал он.

Директора "Эха" Екатерина Павлова на вопрос RNS о смене структуры владения радиостанцией ответила: "Если я правильно понимаю, это единственный способ исполнить это информационное предупреждение". Она добавила, что вопрос о смене собственников следует задавать акционерам "Эха Москвы" и юристам, которые сейчас изучают этот вопрос.

"Мы находимся в плотном взаимодействии с генеральным директором, главным редактором и юристами "Эха Москвы", и у нас есть полная уверенность, что все нарушения будут радиостанцией устранены в срок до 15 февраля", - заверил представитель Роскомнадзора. Этот же срок называла и Павлова.

Ранее в пятницу на вопрос "Новой газеты" о мерах, которые могут быть приняты в отношении "Эха Москвы" в случае неисполнения требований, Ампелонский ответил, что не хотел бы говорить об этом в сослагательном наклонении.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Роскомнадзор потребовал изменить структуру радио "Эхо Москвы" (6)

Echo Moskvy vyriausiasis redaktorius Aleksejus Venediktovas
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" привести свою структуру в соответствие с российским законодательством.

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Словении (13)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, в том числе в столице Словении Любляне.

Более 70% россиян выступили против упрощения получения гражданства для мигрантов (2)

Более 70% россиян выступили против упрощения получения гражданства для мигрантов
71% россиян выcказываются против упрощения правил получения гражданства России для мигрантов из стран СНГ, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оппозиционный активист Гальперин арестован на 10 суток (5)

Оппозиционный активист Гальперин арестован на 10 суток
Российский оппозиционный активист Марк Гальперин осужден на 10 суток административного ареста за неповиновение полиции.

Кремль открестился от российских добровольцев на Донбассе (30)

Кремль открестился от российских добровольцев на Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не отправляют добровольцев для участия в боевых действиях в Донбассе, они приезжают туда добровольно, передает «Интерфакс».
Facebook друзья
Rambler's Top100