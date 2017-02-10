Роскомнадзор потребовал изменить структуру радио "Эхо Москвы"

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" привести свою структуру в соответствие с российским законодательством.

Радиостанция обещает сделать это до 15 февраля. Придется менять состав учредителей, сказал главный редактор Алексей Венедиктов.

Радиостанция "Эхо Москвы" устранит претензии Роскомнадзора до 15 февраля, сообщила RNS генеральный директор радиостанции Екатерина Павлова. Это потребует смены структуры акционеров радиостанции, сказала она.

"Нам придется менять состав учредителей. Возможно, это носит технический характер", - подтвердил Интерфаксу главный редактор радиостанции Александр Венедиктов.

В пятницу стало известно, что Роскомнадзор потребовал от радиостанции "Эхо Москвы" до 15 февраля привести свою структуру в соответствие с законодательством, исключив иностранное владение компанией.

Информацию о получении письма Роскомнадзора подтвердил совладелец и главный редактор "Эха Москвы" Венедиктов. Он пояснил RNS, что претензии надзорного ведомства связаны со структурой собственности, в частности, с присутствием американской компании в капитале.

Факт направления информационного письма в адрес редакции "Эха Москвы" подтверждал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Он объяснял, что ведомство требует "привести структуру компании в соответствие с действующим законодательством, в том числе - что касается иностранного капитала".

Сейчас доля не превышает 20%, что по закону допустимо для иностранных акционеров российских медиа. Однако в письме Роскомнадзора, как сказал RNS Венедиктов, речь шла "о новой трактовке" закона, где пакет иностранных акционеров уже "нулевой".

Проблема технического характера?

Позже Ампелонский из Роскомнадзора заявил, что у его ведомства "нет никаких претензий к "Эху Москвы" по поводу их иностранного владения". "У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер", - сказал он.

Директора "Эха" Екатерина Павлова на вопрос RNS о смене структуры владения радиостанцией ответила: "Если я правильно понимаю, это единственный способ исполнить это информационное предупреждение". Она добавила, что вопрос о смене собственников следует задавать акционерам "Эха Москвы" и юристам, которые сейчас изучают этот вопрос.

"Мы находимся в плотном взаимодействии с генеральным директором, главным редактором и юристами "Эха Москвы", и у нас есть полная уверенность, что все нарушения будут радиостанцией устранены в срок до 15 февраля", - заверил представитель Роскомнадзора. Этот же срок называла и Павлова.

Ранее в пятницу на вопрос "Новой газеты" о мерах, которые могут быть приняты в отношении "Эха Москвы" в случае неисполнения требований, Ампелонский ответил, что не хотел бы говорить об этом в сослагательном наклонении.