Роскомнадзор объяснил удаление приложения LinkedIn из магазинов Apple и Google

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 9 января 2017 г. 13:08
Роскомнадзор направил Apple и Google официальные письма с просьбой удалить из российских онлайн-магазинов приложение LinkedIn еще в декабре прошлого года.
© Reuters/Scanpix

Об этом РБК рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

В конце прошлой недели The New York Times сообщила, что приложение исчезло из App Store и Google Play по требованию российских властей.

По словам Ампелонского, подготовка юристами официальных писем с просьбой о блокировке LinkedIn в российских магазинах и их согласование заняло определенное время. В связи с этим приложение пропало из российских версий App Store и Google Play только в начале этого года. Предписание о блокировке LinkedIn в России было сделано еще в ноябре, при этом приложения соцсети продолжали функционировать в нормальном режиме.

Ампелонский отметил, что Apple и Google выполнили требование Роскомнадзора за один месяц, назвав такой срок достаточно быстрым для таких крупных корпораций.

Сейчас приложение LinkedIn отсутствует в поисковой выдаче обоих магазинов в России. App Store при попытке скачать его по прямой ссылке предлагает переключиться с российского на магазин другой страны.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор внес LinkedIn в реестр компаний, нарушивших закон о хранении персональных данных на территории России. Ведомство поручило провайдерам заблокировать доступ к соцсети.

LinkedIn предназначена для поиска работы и обмена деловыми контактами, ей пользуются более 400 млн человек.

Телеканал "Дождь"
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