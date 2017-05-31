Роскомнадзор напомнил PornHub об обещанном премиум-доступе

Телеканал "Дождь"
среда, 31 мая 2017 г. 11:20
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский напомнил представителю PornHub в России Дмитрию Колодину об обещании бесплатной премиум-подписки на сервис для сотрудников ведомства в обмен на разблокировку сайта.
© Twitter nuotr.

Ампелонский сказал об этом во время выступления на Санкт-Петербургской интернет-конференции, сообщает «Лента.ру».

На шутку Ампелонского обратил внимание пользователь «ВКонтакте» Феликс Зинатуллин. «Представитель Роскомнадзора во „ВКонтакте“ со сцены СПИКа попросил у Колодина, представителя PornHub во „ВКонтакте“ обещанный им премиум аккаунт на Pornhab. В обмен обещал проконтролировать разблокировку у всех [интернет-]операторов», — написал Зинатуллин.

Представитель PornHub в комментарии к записи сообщил, что «Вадим [Ампелонский] получит премиум, когда проснется офис в Канаде».

PornHub предложил Роскомнадзору премиум-доступ в обмен на разблокировку сайта в России в сентябре 2016 года. Сайт был заблокирован по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. В апреле 2017 года PornHub в России снова заработал. По словам представителя Роскомнадзора, это произошло «по решению суда», а дело о блокировке PornHub направили на пересмотр.

Телеканал "Дождь"
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