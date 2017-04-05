Росгвардии - год: ее полномочия, достижения и скандалы

Deutsche Welle
среда, 5 апреля 2017 г. 10:26
ОМОН, СОБР и внутренние войска МВД исчезли, у России теперь есть Росгвардия. В материале DW - о том, какие у нее полномочия, кому она подчиняется и какие с ней связаны скандалы.
Protestai Rusijoje
© Reuters / Scanpix

Росгвардии, она же - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ - исполнился год. О ее создании российский президент Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года.

Подчинение - только президенту

Самое интересное в новой силовой структуре – кому она подчиняется. Росгвардия, созданная на базе внутренних войск МВД РФ, напрямую подчиняется главе государства - такой тип прямого подчинения, минуя министерства, характерен прежде всего для некоторых стран Южной Америки и Ближнего Востока. Руководит Росгвардией многолетний соратник Владимира Путина генерал Виктор Золотов, который на протяжении многих лет возглавлял службу охраны российского президента.

Золотов перевел в Росгвардию не только внутренние войска, но и ОМОН, СОБР, вневедомственную охрану и ряд других структур, которые раньше находились в ведении министерства внутренних дел.

Формирование Росгвардии должно завершиться к следующему году. Тогда ее личный состав составит порядка 350 тысяч человек, что сделает ее одной из самых крупных силовых структур в России, а саму Россию – страной с самым большим числом силовиков на душу населения. По подсчетам "Медузы", на каждые 96 россиян приходится по сотруднику силовых ведомств. В расчете не учитывалась численность личного состава ФСБ и ФСО.

Широкие полномочия

Для выполнения своих задач - борьбы с терроризмом, охраны общественного порядка и важных государственных объектов - новую структуру снабдили широкими полномочиями. Бойцы Росгвардии могут стрелять без предупреждения, если промедление будет стоить жизни военнослужащему или гражданам поблизости. Они получили право применять в экстренных случаях бронетехнику и водометы, например, для отражения нападения или при освобождении заложников.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, который расширит полномочия Росгвардии. В частности, ведомство сможет получать доступ к некоторой части медицинской информации россиян.

Также, по данным агентства "Росбалт", в Кремле рассматривают вопрос о передаче Росгвардии из ведения МВД управления по борьбе с экстремизмом и государственной защите. Таким образом Росгвардия может получить право на ведение оперативно-розыскной деятельности.

Не хватает только танков

Вооружение и экипировку Росгвардии военный эксперт Владислав Шурыгин назвал "универсальными". В арсенале бойцов два комплекта экипировки: боевая и специальная. На вооружении Росгвардии есть стрелковое оружие различных систем - от бесшумных пистолетов до последних модификаций "Калашниковых", тяжелых снайперских винтовок, гранатометов и пулеметов "Печенег", "Корд" и даже "зениток" ЗУ-23.

В распоряжении бойцов "Росгвардии" также есть БТР, патрульные "Тигры", вертолеты и беспилотники. Танков на вооружении не будет, а артиллерию оставят - "на всякий случай", как сказал замглавнокомандующего войсками Росгвардии Сергей Ерыгин.

Инциденты

За короткое время существования Росгвардия сумела отличиться не только выполнением своих непосредственных задач, таких как обезвреживание террористов.По официальным данным ведомства, в 2016 году под общим руководством Национального антитеррористического комитета бойцы Росгвардии уничтожили 125 боевиков, ликвидировали более 300 их лагерей, схронов и убежищ.

С именем Росгвардии связывают ряд скандалов только в этом году. Самый последний касается протестов дальнобойщиков в Дагестане, против которых в начале апреля силы Росгвардии сочли соразмерным использовать бронетехнику, окружив ею протестующих. В Дагестане в акциях протеста против системы "Платон" (сбор платы за проезд), который длится с конца марта, принимают участие порядка 4000 грузовых машин.

В марте случился инцидент с участием Росгвардии в Чечне. 24 марта информационные агентства сообщили о попытке группы боевиков проникнуть в воинскую часть Росгвардии в Наурской. В результате, как сообщалось, погибли шестеро боевиков и шестеро бойцов Росгвардии. Однако позже возникли сомнения в том, что на воинскую часть действительно было совершено нападение.

Проанализировав неотретушированные фотографии тех, кого называют боевиками, "Новая газета" пришла к выводу, что все нападавшие на часть Росгвардии в Чечне убиты выстрелом в голову. Газета высказала сомнения в правдивости официальной версии произошедшего. В Росгвардии на ней по-прежнему настаивают.

Ранее в марте в Нижегородской области случился инцидент с участием бойца Росгвардии. Он попытался скрыться от преследовавших его сотрудников ГИБДД, открыл по ним огонь, а затем покончил с собой.

В конце февраля стало известно, что сын главы Росгвардии, Роман Золотов, работающий в мэрии Москвы, будет курировать строительство новой спортивной школы акробатического рок-н-ролла "Хамовники". Ради этого придется выселить три образовательных учреждения, где сейчас учатся более тысячи детей, сообщает "Медуза". Спортшколу "Хамовники" представляла на соревнованиях предположительная дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова.

Deutsche Welle
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