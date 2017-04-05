Росгвардии - год: ее полномочия, достижения и скандалы

ОМОН, СОБР и внутренние войска МВД исчезли, у России теперь есть Росгвардия. В материале DW - о том, какие у нее полномочия, кому она подчиняется и какие с ней связаны скандалы.

Росгвардии, она же - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ - исполнился год. О ее создании российский президент Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года.

Подчинение - только президенту

Самое интересное в новой силовой структуре – кому она подчиняется. Росгвардия, созданная на базе внутренних войск МВД РФ, напрямую подчиняется главе государства - такой тип прямого подчинения, минуя министерства, характерен прежде всего для некоторых стран Южной Америки и Ближнего Востока. Руководит Росгвардией многолетний соратник Владимира Путина генерал Виктор Золотов, который на протяжении многих лет возглавлял службу охраны российского президента.

Золотов перевел в Росгвардию не только внутренние войска, но и ОМОН, СОБР, вневедомственную охрану и ряд других структур, которые раньше находились в ведении министерства внутренних дел.

Формирование Росгвардии должно завершиться к следующему году. Тогда ее личный состав составит порядка 350 тысяч человек, что сделает ее одной из самых крупных силовых структур в России, а саму Россию – страной с самым большим числом силовиков на душу населения. По подсчетам "Медузы", на каждые 96 россиян приходится по сотруднику силовых ведомств. В расчете не учитывалась численность личного состава ФСБ и ФСО.

Широкие полномочия

Для выполнения своих задач - борьбы с терроризмом, охраны общественного порядка и важных государственных объектов - новую структуру снабдили широкими полномочиями. Бойцы Росгвардии могут стрелять без предупреждения, если промедление будет стоить жизни военнослужащему или гражданам поблизости. Они получили право применять в экстренных случаях бронетехнику и водометы, например, для отражения нападения или при освобождении заложников.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, который расширит полномочия Росгвардии. В частности, ведомство сможет получать доступ к некоторой части медицинской информации россиян.

Также, по данным агентства "Росбалт", в Кремле рассматривают вопрос о передаче Росгвардии из ведения МВД управления по борьбе с экстремизмом и государственной защите. Таким образом Росгвардия может получить право на ведение оперативно-розыскной деятельности.

Не хватает только танков

Вооружение и экипировку Росгвардии военный эксперт Владислав Шурыгин назвал "универсальными". В арсенале бойцов два комплекта экипировки: боевая и специальная. На вооружении Росгвардии есть стрелковое оружие различных систем - от бесшумных пистолетов до последних модификаций "Калашниковых", тяжелых снайперских винтовок, гранатометов и пулеметов "Печенег", "Корд" и даже "зениток" ЗУ-23.

В распоряжении бойцов "Росгвардии" также есть БТР, патрульные "Тигры", вертолеты и беспилотники. Танков на вооружении не будет, а артиллерию оставят - "на всякий случай", как сказал замглавнокомандующего войсками Росгвардии Сергей Ерыгин.

Инциденты

За короткое время существования Росгвардия сумела отличиться не только выполнением своих непосредственных задач, таких как обезвреживание террористов.По официальным данным ведомства, в 2016 году под общим руководством Национального антитеррористического комитета бойцы Росгвардии уничтожили 125 боевиков, ликвидировали более 300 их лагерей, схронов и убежищ.

С именем Росгвардии связывают ряд скандалов только в этом году. Самый последний касается протестов дальнобойщиков в Дагестане, против которых в начале апреля силы Росгвардии сочли соразмерным использовать бронетехнику, окружив ею протестующих. В Дагестане в акциях протеста против системы "Платон" (сбор платы за проезд), который длится с конца марта, принимают участие порядка 4000 грузовых машин.

В марте случился инцидент с участием Росгвардии в Чечне. 24 марта информационные агентства сообщили о попытке группы боевиков проникнуть в воинскую часть Росгвардии в Наурской. В результате, как сообщалось, погибли шестеро боевиков и шестеро бойцов Росгвардии. Однако позже возникли сомнения в том, что на воинскую часть действительно было совершено нападение.

Проанализировав неотретушированные фотографии тех, кого называют боевиками, "Новая газета" пришла к выводу, что все нападавшие на часть Росгвардии в Чечне убиты выстрелом в голову. Газета высказала сомнения в правдивости официальной версии произошедшего. В Росгвардии на ней по-прежнему настаивают.

Ранее в марте в Нижегородской области случился инцидент с участием бойца Росгвардии. Он попытался скрыться от преследовавших его сотрудников ГИБДД, открыл по ним огонь, а затем покончил с собой.

В конце февраля стало известно, что сын главы Росгвардии, Роман Золотов, работающий в мэрии Москвы, будет курировать строительство новой спортивной школы акробатического рок-н-ролла "Хамовники". Ради этого придется выселить три образовательных учреждения, где сейчас учатся более тысячи детей, сообщает "Медуза". Спортшколу "Хамовники" представляла на соревнованиях предположительная дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова.