Работы по расширению АЭС "Пакш" в Венгрии начнутся в январе 2018 года, при этом проект будет в основном профинансирован Россией. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Соответствующее решение было принято после переговоров, которые прошли в столице страны Будапеште между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего на строительство предполагается истратить около 10 миллиардов евро. Бóльшую часть суммы в виде кредита выделит корпорация "Росатом".

Строительные работы на двух новых реакторах АЭС "Пакш", что в 100 километрах от Будапешта, были приостановлены, так как ЕС проверяла законность стройки, однако, по словам Сийярто, которые приводит венгерское информагентство MTI, "теперь ничто не может остановить возведение".

АЭС "Пакш" была построена по советским технологиям в 1980-х годах. Сооружение является единственной атомной электростанцией в стране. Сейчас на станции производится более 40 процентов энергии, вырабатываемой в Венгрии.