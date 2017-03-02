Рогозин рассказал о создании боевых роботов для российской армии

"Мы понимаем, что реальные военные конфликты - это локальные конфликты. У нас компактная армия. У нас должны быть в постоянной готовности силы, владеющие уникальным вооружением. Эти силы должны обладать высочайшей мобильностью, высокоточным оружием. Нужна авиация, которая скрытно перебросит их в любую точку. Чтобы у наших военных были средства обнаружения противника, подавления его средств агрессии", - рассказал вице-премьер в интервью "Интерфаксу".

По словам Рогозина, речь идет и о робототехнических комплексах, задача которых состоит в том, чтобы вывести человека из сектора поражения на безопасное расстояние, превратив военнослужащего в оператора системы, способной выполнять любые боевые задачи, пишет newsru.com

Как сообщил вице-премьер, в сфере робототехники у российской промышленности есть много успешных разработок. В качестве примера он привел робототехнический комплекс "Нерехта", а также рассказал, что недавно на подмосковном полигоне ЦНИИТОЧМАШ и в Нижнем Тагиле на полигоне "Уралвагонзавода" ему показали результаты работы Центра робототехники, который создан на заводе имени Дегтярева в Коврове.

"Условный "очкарик" сидит и пальцем на сенсорном экране управляет целями, которые должны быть поражены, и определяет порядок уничтожения этих целей. Робот в засаде просыпается, идентифицирует цель, если он понимает, что это противник, дает указание, выдвигаются роботы-киллеры, которые превращают колонну противника в щепы. При этом сам оператор находится на таком расстоянии, что никакие средства поражения противника не могут его не только достать, но и понять, откуда все это управляется. Защищенные каналы связи, их не перехватить", - описал схему применения боевых роботов вице-премьер.

Рогозин отметил, что в дальнейшем прогресс будет двигаться в направлении максимального развития искусственного разума, робототехнических средств, включая беспилотные, а война будущего будет очень технологичной, высокоточной и дистанционной.

В то же время он напомнил о существовании рисков, связанных с развитием уровня интеллекта роботов, отметив, что человек ни в коем случае не должен передавать машине право на принятие окончательного решения.

"Вопросы жизни и, не дай Бог, смерти должны определяться человеком исходя из высших целей защиты, обороны гражданского населения, страны, ее суверенитета. Иначе можно слишком увлечься", - подчеркнул Рогозин.

Напомним, что в начале октября прошлого года вице-премьер опубликовал видео, на котором был запечатлен человекоподобный робот Федор. Позднее Рогозин сообщил, что этот робот будет управлять беспилотным космическим кораблем, который планируется запустить в 2021 году с космодрома Восточный.