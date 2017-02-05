Рогозин о санкциях против РФ: "нам начихать"

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Вести.Ru
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 14:11
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся сообщение о том, что ЕС хочет продлить санкции против граждан РФ еще на полгода.
Dmitrijus Rogozinas
© Reuters/Scanpix

Вице-премьер добавил, что в отношениях с Россией нельзя применять шантаж и угрозы. Он напомнил, что санкции против промышленности страны уже привели к обратному ожиданиям еврочиновников эффекту.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе опубликовало сообщение о том, что продление антироссийских санкций запланировано на март . Речь идет о ста гражданах РФ и Украины, пишут РИА Новости.

Отношения России и Запада резко ухудшились после референдума в Крыму, согласно которому большая часть населения полуострова захотела присоединиться к России. Кроме того, западные страны обвиняют Москву в происходящем на Донбассе, несмотря на то, что российская сторона эти обвинения неоднократно отрицала.

Вести.Ru
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