Рогозин о санкциях против РФ: "нам начихать"

Вице-премьер добавил, что в отношениях с Россией нельзя применять шантаж и угрозы. Он напомнил, что санкции против промышленности страны уже привели к обратному ожиданиям еврочиновников эффекту.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе опубликовало сообщение о том, что продление антироссийских санкций запланировано на март . Речь идет о ста гражданах РФ и Украины, пишут РИА Новости.

Отношения России и Запада резко ухудшились после референдума в Крыму, согласно которому большая часть населения полуострова захотела присоединиться к России. Кроме того, западные страны обвиняют Москву в происходящем на Донбассе, несмотря на то, что российская сторона эти обвинения неоднократно отрицала.