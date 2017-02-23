Рогозин назвал трех союзников России

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NEWSru.com
четверг, 23 февраля 2017 г. 17:22
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества назвал трех союзников России - армию, Военно-морской флот и оборонно-промышленный комплекс.
© RIA/Scanpix

"У России три союзника - армия, ВМФ и ОПК. Поздравляю наших верных союзников с Днем защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам!" - было написано в четверг, 23 февраля, в Twitter Рогозина.

Как отметила "Газета.ру", в этом поздравлении Рогозин лишь трансформировал цитату императора Александра III "Во всем свете у нас только два верных союзника - наша армия и флот", добавив к перечисленным союзникам российский оборонно-промышленный комплекс, который он курирует.

Отметим, российский переводчик, культуролог и историк, сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) Константин Душенко, составивший ряд словарей афоризмов, изречений и цитат, где устанавливаются первоисточники расхожих выражений, определил, что эти слова восходят к "Книге воспоминаний" великого князя Александра Михайловича (Сандро), зятя Александра III и дяди Николая II. Автор книги приписал императорам ряд цитат, в частности эту.

"Если бы государь действительно часто повторял министрам эти слова, о них упомянул бы не только Сандро; однако его свидетельство так и осталось единственным", - отмечается в статье Душенко, опубликованной в журнале "Читаем вместе".

Как установил Душенко, источник этой "государственной мудрости", "необычайно популярной среди нашего политического бомонда", отыскивается в книге правоведа, историка, социолога и философа Михаила Рейснера "Вильгельм II и железная империя", вышедшей в Петербурге в 1914 году.

В ней приводятся слова последнего германского императора: "Основная опора государства есть армия и флот". Вильгельм следовал курсу своего пращура Фридриха II, который еще в 1745 году, после победы над австрийцами при Хоэнфридберге, заявил: "Наши лучшие союзники - наши собственные войска". Таким образом, Рогозин привел расхожую цитату, приписываемую Александру III, но восходящую к Вильгельму II.

Ранее с Днем защитника Отечества российских военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин 23 февраля возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля и отдельно поздравил с праздником жителей Севастополя.

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