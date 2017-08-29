Как рассказал Би-би-си Алексей Ягофаров, 11 августа его брат находился в сопровождении военной колонны, когда машина с военнослужащими подорвалась на фугасе. Как стало известно близким Ягофарова, вместе с ним в машине были еще двое россиян, они также погибли, но их имена родственникам военнослужащего неизвестны.

"Тело в Оренбург доставили в субботу, а вчера, 27 августа, были похороны", - сказал Алексей Ягофаров.

Брат погибшего затруднился сказать, в каком статусе Александр Ягофаров находился в Сирии.

"Саша был замечательный позитивный человек, который всегда приходил на помощь друзьям, - рассказала Би-би-си одна из знакомых погибшего. - На Украине был перед Сирией. Имеет награды. Я его больше по гражданской жизни знаю".

В министерстве обороны России в понедельник вечером "Интерфаксу" заявили, что "никаких потерь в данный период времени среди российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики не было".

В Сирии воюют не только российские кадровые военные, но и множество частных военных компаний (ЧВК), о чем неоднократно писали российские СМИ. Официально в России ЧВК не существует, и все участники конфликта могут попасть под статью "наемничество".

Эксперты Conflict Intelligence Team полагают, что большой временной промежуток между датой смерти Александра Ягофарова и его похоронами (16 дней), а также то, что в его профиле в соцсетях нет ничего, что указывало бы на службу в рядах российской армии, может говорить о том, что он мог быть в Сирии в составе не регулярных вооруженных сил, а частной военной компании.

Новостному ресурсу Orenday.ru родственники Александра Ягофарова также сообщили, что "погибший неоднократно отправлялся в "горячие точки", а поездка в Сирию, по словам самого Саши, должна была быть его последней командировкой".

"Он предупредил близких, что вернется домой в двадцатых числах, ближе к 25 августа", - говорится в публикации.

Последний раз российское оборонное ведомство оповещало о потерях 11 июля, когда в провинции Хама погиб еще один выходец из Оренбургской области, военный советник, капитан Николай Афанасов.

Тогда в министерстве обороны сообщили, что он занимался обучением личного состава подразделений сирийских сухопутных войск и погиб в результате внезапного минометного обстрела боевиков. Капитана Афанасова с почестями похоронили в Соль-Илецке Оренбургской области, представив его посмертно к государственной награде.

14 августа в минобороны сообщили о том, что российские военные помогли армии Сирии провести "уникальную операцию": в ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против запрещенного в Росии ИГ провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков.

"Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо, - сообщили тогда в министерстве обороны. - Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр-эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм".

В начале августа агентство Рейтер выпустило расследование, утверждая, что российские власти скрывают истинное количество потерь в Сирии.

Хотя министерство обороны России с сентября 2015 года признало информацию лишь о 34 погибших, Рейтер сообщил, что только с начала 2017 года в Сирии погибли по меньшей мере 40 россиян. Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, комментируя публикацию агентства, заявил тогда, что никаких тайных захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, "не было и нет".