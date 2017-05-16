РФ входит в число лидеров по репрессиям в отношении правозащитников

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Deutsche Welle
вторник, 16 мая 2017 г. 08:40
Правозащитники во всем мире все чаще подвергаются давлению, преследованиям и насилию, сказано в докладе международной неправительственной организации Amnesty International, опубликованном во вторник, 16 мая.
Protestas Sankt Peterburge
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Согласно статистике, в 2016 году погиб 281 правозащитник в 22 странах. Для сравнения, в 2015 году число погибших борцов за права человека достигло 156 человек.

"Правительства, вооруженные группировки, концерны и другие власть имущие ведут лобовую атаку на правозащитников", - сказано в докладе. В таких странах, как Россия, Египет, Китай, Индия правительства "борются против гражданского общества, как если бы защита прав человека была преступлением", заявила представительница Amnesty в Германии Андреа Берг (Andrea Berg). "Каждое правительство должно гарантировать общественную среду, в которой защитники прав человека могут работать в безопасности", - подчеркнула она.

В 68 странах правозащитников арестовывали, в 94 они подвергались угрозам и нападениям. Кроме того, в 63 странах были инициированы кампании по дискредитации правозащитников. В особенности в России и Мексике распространены интернет-сообщества, публикующие дезинформацию о правозащитниках и журналистах, сообщает Amnesty International.

Deutsche Welle
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