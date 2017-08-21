Резня в Сургуте: что рассказали очевидцы и знакомые парня с ножом

Субботним утром 19 августа в торговый центр "Северный" зашел молодой человек в черном с рюкзаком на плечах. Озираясь, он медленно прошел мимо магазинов одежды и ателье, а затем завернул в коридор.

Через несколько часов о 19-летнем парне с ножом, устроившем резню в центре Сургута, писали федеральные СМИ, а случившееся комментировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Город тем временем пытается оправиться от шока - такого в его истории не случалось никогда. Всего за 20 минут юноша устроил сургутчанам едва ли не самый страшный в их жизни день.

"Глаза дурные"

"Я видела, как парень этот проходил - странный такой, смотрел так непонятно, - рассказывает Лиля, сотрудница одного из магазинов в "Северном". - Кто мог подумать, что этот молодой парень… [устроит пожар и ранит ножом семерых человек] Ну, парень и парень. Странный и странный".

Впрочем, через минуту она признается, что молодой человек в черном одним видом наводил страх.

"Он так смотрел, у меня от него прямо мурашки по коже", - говорит Лиля.

"Ну, может, посмотрел - красивая девушка - пожалел тебя", - усмехается ее коллега Эмма.

Продавщица из соседнего магазина одежды по имени Флюра в поведении нападавшего ничего странного не заметила.

"Девочка из соседнего отдела обратила внимание, что он какой-то ненормальный. Какие-то глаза дурные у него. Наверное, нервничал", - рассказывает она.

Через несколько минут работница ателье Лиля услышала звук бьющегося стекла - "как будто бутылка разбилась". А затем вспыхнул коридор торгового центра.

"У меня женщина одежду мерила, и она закричала: "Пожар!" Я сначала думала, в парикмахерской фен загорелся", - вспоминает Лиля.

Судя по записям с камер наблюдения и по словам очевидцев, с которыми говорила Би-би-си, парень около минуты ходил по коридору торгового центра, прежде чем разлить бутылку с горючим и устроить пожар.

Лиля утверждает, что ее коллеги видели молодого человека в ТЦ за несколько дней до того, как он решился на преступление. Логики действий нападавшего ни она, ни ее коллеги не понимают. "Почему именно здесь он пожар устроил, не пойму смысл", - говорит Лиля.

Флюра, напротив, считает, что у молодого человека был план: "Специально устроил пожар, чтобы отвлечь внимание от себя. Чтобы в одном месте люди собрались".

Первые жертвы

Парень не стал нападать на толпу сотрудников "Северного", которые побежали к выходу. Вместо этого он надел балаклаву, повесил на себя муляж бомбы и побежал в другое крыло здания.

У банкомата столкнулся с женщиной, снимавшей там деньги. Возможно, она приняла его за грабителя, поэтому и закричала "Помогите". В ответ юноша ударил ее топором.

"Она вся в крови была", - рассказывает Флюра. Оружие молодой человек бросил на месте. Фотографии топора с криминалистической линейкой возле него разошлись по сургутским СМИ.

Затем нападавший выскочил из здания торгового центра на улицу. Судя по записям с камер, за ним бежал еще один человек, но был ли он его сообщником, неясно. Возможно, он пытался задержать нападавшего, но не догнал его.

В пользу этой версии говорит и то, что никто из опрошенных Би-би-си сотрудников ТЦ не видел сообщника молодого человека. Все утверждают, что заходил он один и действовал в одиночку.

Юноша в черном перебежал Магистральную улицу, на которой находится ТЦ, и оказался в сквере перед театром "Аврора".

Основатель гражданского СМИ "Сургутский лис" Андрей Барышников рассказал Би-би-си, что пообщался с одним из свидетелей нападения у "Авроры". По его словам, мужчина, оказавшийся на пути юноши с ножом, просто отбежал от него и чудом не пострадал.

В итоге, молодой человек выбрал себе другую жертву. Свой нож нападавший потерял, оружие осталось в теле раненого.

Женщины, торгующие ягодами в нескольких метрах от "Авроры", рассказали Би-би-си, что они вообще не заметили ни момент нападения, ни парня в балаклаве. "Я вот в этот момент чернику перебирала", - призналась одна из них. Что произошло, они поняли только, когда на место происшествия приехала скорая.

Новое оружие - новые жертвы

Перебежав проспект Ленина, нападавший ворвался в магазин "Овощи и фрукты".

"Я стояла у кассы, он заскочил, схватил нож, опрокинул ящик и ушел, - рассказала Би-би-си продавщица Надя (имя изменено по ее просьбе). - Средний, обычный кухонный нож. Ничего я не успела [сделать], я не поняла просто - чего, как и зачем".

Вероятно, юноша, потеряв и топор, и нож, остался без оружия, но решил продолжить серию нападений. Он двинулся в сторону жилых домов на улице Бажова.

"Я с мамой шел, еле успел ее оттолкнуть", - рассказал Би-би-си очевидец резни, работник нефтяной отрасли Сергей. Он утверждает, что и сам еле увернулся от удара в область шеи, и демонстрирует порезанную ножом джинсовую кепку.

По словам Сергея, на пути вооруженного парня попался мужчина-татарин с маленьким ребенком: "Он спросил - "это твой ребенок?", тот ответил - "да, мой". Ну, и тот ему сказал - "все, иди дальше". Не стал его трогать".

Вместо этого юноша напал на двух человек у соседнего дома. Один из них потерял много крови - следы до сих пор остались на асфальте у подъезда.

Местные жители ожидали приезда скорой около сорока минут - до появления медиков они оказали первую помощь пострадавшему.

"Никогда такого не было"

У дома номер 22 по улице Бажова все произошло очень быстро, примерно за минуту, говорит очевидец Сергей. Юноша с ножом ничего не выкрикивал и вел себя как адекватный человек, но "шел убивать, конкретно", убежден очевидец.

"К нам органы подъезжали, сказали комментариев никаких не давать по этому поводу, - добавляет мужчина. - А так, вообще, страшное дело, ребята, я вам хочу сказать. Никогда такого не было".

Ранив по пути еще нескольких человек, нападавший добежал до закусочной KFC на улице Ленина, 50, по сути сделав круг по центральному району. К этому времени за ним уже гнался сотрудник полиции. Сделав предупредительный выстрел в воздух, он открыл огонь на поражение. Юноша упал. Полицейский надел на него наручники и прижал коленом к асфальту.

Основатель "Сургутского лиса" Барышников утверждает, что в момент задержания парень был еще жив - он двигался, и полицейскому пришлось его удерживать на земле. Молодой человек скончался до прибытия медиков.

Затем приехали саперы - правоохранители не знали, что "пояс шахида" на нападавшем окажется муляжом. Примерно через четыре часа полиция сняла оцепление с района происшествия.

К понедельнику внешне о случившемся напоминают лишь следы небольшого пожара в ТЦ, пятна крови в нескольких местах и остатки полицейской ограничительной ленты возле места гибели нападавшего.

Сургутчане, впрочем, точно не скоро забудут случившееся. В резне пострадали семь человек, один из них по-прежнему в крайне тяжелом состоянии.

"Тихий, вежливый, религиозный": кто напал на прохожих в Сургуте

Уже через несколько часов после нападения ответственность за него взяла на себя запрещённая в России и многих других странах группировка "Исламское государство", однако власти настаивают, что это был не теракт.

Официально главное управление Следственного комитета (СК) раскрыло только год рождения нападавшего - 1998 - и место жительства - Сургут.

Изначально данные о злоумышленнике разнились. В день происшествия СК по ХМАО заявил, что резню устроил сургутчанин 1994 года рождения. Следователи начали проверять, не страдал ли тот психическими расстройствами.

Вскоре несколько изданий сообщили другое имя - 23-летнего уроженца Средней Азии. Затем в СМИ и местных пабликах появились другие сведения, согласно которым резню устроил уроженец Дагестана, 19-летний Артур Гаджиев.

Днем позже, 20 августа СК подтвердил, что, по уточненным данным, на прохожих напал юноша 1998 года рождения. В прессе при этом появились сообщения, что отец преступника, Ламетулах Гаджиев, состоит на счету у спецслужб как экстремист. Правоохранительные органы эти сведения не подтверждали, но и не опровергали.

Перечень лиц, которых подозревают в связи с экстремизмом и терроризмом, опубликован на сайте Росфинмониторинга. В общей сложности там перечислено восемь зарегистрированных в Сургуте мужчин от 1978 до 1996 года рождения. Однако Имен Ламетулаха или Артура Гаджиева в нем нет.

"Зачем он, дурак, все это устроил?"

"Инстаграм" местного информационного агентства "К-Информ" опубликовал фотографию тела застреленного полицией юноши. К утру в сети распространился пост оператора Алеся Антоновича, который утверждает, что узнал на снимках охранника одного из местных "Перекрестков".

В разговоре с Русской службой Би-би-си Антонович рассказал, что впервые увидел молодого человека в октябре 2016 года, когда пришел в супермаркет вместе с местным отрядом организации "Хрюши против" (ее в 2010 году основало прокремлевское движение "НАШИ" для борьбы с некачественными продуктами).

"Он себя вел, как обычный охранник. Спокойный адекватный парень. Говорил нормальным голосом, боялся, что его могут уволить. А потом просто наблюдал, - рассказал оператор. - Для меня просто шок, что он мог решиться на такой страшный поступок".

На записи, которую сделал Антонович, видно, как молодой человек в спецодежде, улыбаясь, интересуется у активистов с камерой, есть ли у них разрешение. В отличие от второго охранника, который в грубой форме пытался пресечь съемку, юноша в основном стоял молча.

Антонович уточнил, что не запомнил имени молодого человека, но его портретное сходство со снимками убитого преступника не вызывает сомнений ни у него, ни у других участников рейда в супермаркет.

По словам оператора, друзья его знакомой, работающие в охранном предприятии, которое обслуживало "Перекресток", тоже подтвердили, что полицейские застрелили именно того самого охранника.

Сотрудница "Перекрестка" Вероника (имя изменено по просьбе героини) подтвердила Би-би-си, что молодой человек, устроивший резню, действительно работал в супермаркете. Девушка не смогла вспомнить его полное имя, но рассказала, что сотрудники называли его Артуром.

Веронике Артур запомнился как очень вежливый и тихий парень.

"Мы с ним даже иногда домой вместе ходили, на такси ездили - живем в одном районе. Мы земляки - он из Дагестана и я из Дагестана, только районы разные. Не понимаю, зачем он, дурак, все это устроил", - говорит девушка.

Намаз в супермаркете

Артур проработал в магазине всего несколько месяцев. Бывшие коллеги парня по "Перекрестку" рассказали Би-би-си о его чрезвычайной религиозности.

Он и его напарник уходили совершать намаз в небольшую комнату для персонала, вспомнила Вероника.

А другой сотрудник отметил, что именно из-за этого супермаркет и расторг контракт с частным охранным предприятием, в котором работал Артур. Последний попросил не упоминать его имени в тексте - боится проблем с руководством.

Представители "Перекрестка" в комментариях под постом Антоновича "ВКонтакте" изложили другую версию.

"Он работал охранником в ЧОП "Антей", отношения с которым торговой сетью были прекращены с декабря 2016 года в связи с низким качеством предоставляемых услуг. Нам искренне жаль, что произошла такая ужасная трагедия", - говорится в комментарии. "Перекресток" также подчеркнул, что человек из ролика "Хрюши против" "никогда не был сотрудником торговой сети".

Местный журналист Никита Силин рассказал Би-би-си, что его знакомые тоже узнали в молодом человеке Артура - он одно время учился в Сургутском политехническом колледже. По их словам, юношу отчислили из учебного заведения из-за того, что он совершал намаз.

"Обычный юноша, жил с родителями"

Осведомленный собеседник Би-би-си, попросивший об анонимности, сообщил, что позднее в день резни в Сургуте на окраине города у железнодорожного вокзала прошла спецоперация. По словам очевидца, на место приехали усиленные отряды полиции, СОБР и следователи. С прессой они не общались, подходы к дому перекрыли. Выяснилось, что силовики пришли в квартиру, где жил напавший на прохожих юноша.

Силин рассказал Би-би-си, что в районе, где в субботу проходила спецоперация, селятся в основном приезжие и гастарбайтеры. Все дело в относительной дешевизне жилья. Район застроен типовыми многоэтажками, в одном из 13-этажных домов и проживал парень, устроивший резню.

Житель дома Расим рассказал Би-би-си, что в субботу вечером услышал на лестничной клетке шум и вышел посмотреть, что происходит. Силовики объяснили ему, что пришли обыскивать квартиру, где жил нападавший.

Расим узнал на фотографиях предполагаемого преступника своего соседа. Юноша, которого он даже не знал по имени, жил с родителями. Семья снимала эту квартиру и въехала в нее около года назад.

"Никогда ничего подозрительного не замечал. Обычный молодой человек, ничего странного, одет был тоже обычно", - рассказал Расим.

Дверь квартиры, где в субботу прошла спецоперация, в воскресенье никто не открыл.

"Пятничный день в мечети важнее, чем кенты"

Предполагаемое фото Артура Гаджиева публиковал Telegram-канал Mash, связанный с изданием Life. Молодой юноша на снимке широко улыбается, держа в руках розовый рюкзак. Такая же фотография опубликована в "Одноклассниках" пользователем Ник Да Короче.

В профиле Ника есть еще несколько фото. На них молодой человек, похожий на охранника "Перекрестка" из видео и на парня, убитого полицейским.

Ник Да Короче не заходил на страницу с октября 2016 года и фактически не обновлял ее больше двух лет. Пользователь ставил лайки видео, на которых снято, как люди принимают ислам. Лайкал он и видео, на которых совершаются ритуальные убийства животных.

В 2014 году пользователь поделился записью о настоящем приверженце ислама: "Мусульмане - это не те ''красавчики'',кто по вечерам на приоре в зауженных джинсах, красных мокасинах, огромных очках и с пистолетами садятся на движения. Мусульмане - это те, для которых пятничный день в мечети важнее чем "кенты" (орфография сохранена - примечание Би-би-си).

Годом ранее Ник Да Короче посчитал "классным" демотиватор, на котором якобы снято "издевательство еврейских кафиров над маленькой мусульманкой".

Собственных записей пользователь почти не делал. В 2013 году он признался, что любит "вольную борьбу и японское джиу джитсу", а также посвятил пост проблемам футбольного клуба "Анжи" из Махачкалы.

В УМВД по ХМАО Би-би-си отказались комментировать сведения о личности нападавшего, сославшись на то, что делом занимаются следователи из Москвы и комментарий надо просить у них.

Пресс-секретарь СКР Светлана Петренко на просьбу подтвердить имя напавшего попросила направить письменный запрос.

Как город пережил нападение и панику

Рано утром в воскресенье 20 августа на въездах в Сургут стояли дополнительные наряды полиции. Они выборочно останавливали машины.

В субботу, когда произошло нападение, люди начали массово покидать город. К вечеру он почти опустел. На основных магистралях, ведущих в сторону Тюмени и Нефтеюганска, образовались пробки.

Беспокойство жителей спровоцировали не только сообщения о нападениях, но и практически одновременное закрытие крупнейших торговых центров и магазинов Сургута. Посетителей, которые пришли за покупками выходной день, эвакуировали. В местных СМИ появлялись сообщения о минировании зданий. Власти эти сведения опровергали.

В оживленных местах появились дополнительные наряды полиции. На усиленный режим работы вышли и сотрудники ЧОПов.

"Ислам - это этика и эстетика"

Дополнительная охрана появилась и у главной мечети города. "Мы полицейским очень благодарны, они с нами были до полуночи. Претензий не высказывали - значит охраняли", - рассказал Би-би-си один из прихожан, попросивший об анонимности.

По словам мужчины, он приехал в Сургут из Таджикистана и с 1997 года работает вахтовиком. "У нас тут все дружно живут, мы со своим уставом в чужой монастырь не лезем. Сургут для меня второй дом. Я был в других городах, в Тюмени, но мне там не понравилось", - говорит он.

"Вы учили в школе этику и эстетику? - продолжает прихожанин. - Вот ислам - это этика и эстетика. Он учит, как себя вести, учит уважать старших, а не убивать".

По словам мужчины, имам мечети строго следит за тем, чтобы среди прихожан не распространялись экстремистские взгляды: "Нам все это не нужно".

Житель Сургута дагестанец Ариф в беседе с Би-би-си тоже жестко раскритиковал экстремистов. "Это не ислам. Там ничего нет такого. Коран запрещает убивать, - отметил он. - Нормальный человек совершает намаз и никого не убивает. Но дураков хватает везде".

Впрочем, сам он и его друзья-дагестанцы в городскую мечеть не ходят - проповеди местного имама им не нравятся. По словам Арифа, он, например, разрешает совершать намаз три раза в день, а не пять. Арифу и его друзьям это не по нраву. В то же время Ариф уверен - имам не допустил бы сбора каких-то радикальных групп у мечети, а вербовщиков "Исламского государства" (группировка запрещена в России и других странах) оттуда бы моментально выгнали.

Тему взаимодействия с мусульманами обсуждали и в ТЦ "Северный", с которого началось нападение.

"Я понимаю на их языке, приезжие все время обсуждают, что - вот, неверные, такие-сякие, - говорит продавщица магазина одежды Флюра. - Непонятно, что у них на уме. У меня муж воевал в Чечне, так он на работе боится об этом говорить, потому что у него почти все подчиненные чеченцы. Мало ли что случится..."

"Террористы в костюмах полицейских"

Несмотря на то что официально резню в центре СК квалифицировал как покушение на убийство и ни слова о терроризме в заявлениях силовиков не было, почти все опрошенные Би-би-си местные жители считают произошедшее терактом.

Со скепсисом горожане отнеслись и к версии о том, что нападавший страдал психическим расстройством.

Удивляет их и то, что дело "всего лишь" о покушении на убийство взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

"Он на себя маску надел, был в черной одежде. Зачем это все? Если бы он был сумасшедшим, ему бы было все равно, увидят его или нет. А он все продумал, пытался скрыться", - рассуждает одна из очевидец.

По словам местных жителей, в день нападения из-за нехватки комментариев властей в соцсетях началась паника. Пользователи местных пабликов сообщали о том, что на самом деле нападавших было двое.

Силовики эту информацию не подтверждали, но и не опровергали. В некоторых записях говорилось даже о семи и более преступниках.

Другие жители сообщали, что злоумышленники приходят в квартиры под видом полицейских, а затем нападают на тех, кто открывает дверь. Разнились и данные о числе пострадавших: в соцсетях появились сведения о нескольких десятках пострадавших и погибших от ножевых ранений.

Сургутян забыли СМИ

К воскресенью жители города уже без опаски выходили на улицы. Резня оставалась главной темой разговоров горожан, однако внешне уже ничто не напоминает о том, что пережил крупнейшее нападение в своей истории.

Во дворе на улице Бажова, где нападавший ранил сразу несколько человек, на площадке играли дети. У остановки рядом с ДК "Аврора" продавали овощи и фрукты.

Жалобы местных жителей связаны не только с нехваткой информации от властей, но и с недостаточным, по их мнению, освещением нападения федеральными СМИ.

По словам сургутян, основные российские каналы уделили основное время эфира теракту в Барселоне и потопу в Красноярске.

Особое внимание жителей привлекла "Россия 1", которая 19 августа во всех новостных выпусках уделила Сургуту только 16 секунд. В итоговой передаче за неделю резня в городе не упоминалась вовсе.