Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую в комитет Госдумы

Телеканал "Дождь"
среда, 19 апреля 2017 г. 14:15
Российский режиссер Алексей Учитель обратился в комитет Госдумы по этике с требованием проверить действия депутата Натальи Поклонской, в которых, по его мнению, «возможно усматриваются нарушения правил депутатской этики». Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст жалобы Учителя.
© Reuters/Scanpix

Нарушения депутатской этики Поклонской, по словам Учителя, заключаются в «необоснованных обвинениях» в адрес режиссера, использовании заведомо ложной информации и призывах к незаконным действиям в отношении авторов и создателей фильма «Матильда».

17 апреля Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы фильма, проведенной на основе его сценария и двух трейлеров. Экспертная комиссия, как рассказывала Поклонская, пришла к выводу, что созданный в картине образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан». Также эксперты, утверждает она, считают, что фильм не полежит выходу в массовый прокат. Учитель назвал претензии Поклонской к еще не вышедшему фильму «бесполезной дискуссией».

Депутат Поклонская ранее дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду. В защиту картины выступили более 40 российских кинематографистов.

Премьера «Матильды» Учителя запланирована 25 октября 2017 года. В фильме рассказывается о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Телеканал "Дождь"
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