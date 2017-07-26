Режиссер Учитель пожаловался Мутко на футбольных болельщиков

Телеканал "Дождь"
среда, 26 июля 2017 г. 11:05
Режиссер «Матильды» Алексей Учитель попросил вице-премьера, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко возбудить дисциплинарное производство в отношении болельщиков «Спартака» и «Локомотива». Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.
© AP / Scanpix

Режиссер «Матильды» Алексей Учитель попросил вице-премьера, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко возбудить дисциплинарное производство в отношении болельщиков «Спартака» и «Локомотива». Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

В июле на матче «Спартака» и «Локомотива» за Суперкубок России болельщики обеих команд вывесили баннеры «За веру, царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!». Позже депутат Наталья Поклонская опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фотографии баннеров.

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По мнению Добрынина, поведение болельщиков в соответствии с российскими и международными нормами проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям. Он подчеркнул, что публичная демонстрация таких баннеров «содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды».

Ранее против выхода фильма «Матильда» в прокат активно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она дважды обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить картину. По мнению Поколонской, она является «антиисторической подделкой» и дискредитирует Николая II.

Учитель обращался к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии относительно фильма «Матильда». Режиссер отметил, что Поклонская, не видя картины, неоднократно обращалась с просьбами ее проверить. Однако Путин сказал, что вмешиваться в этот спор не собирается.

Телеканал "Дождь"
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