Режиссер Учитель назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской

Режиссер Алексей Учитель считает «бесполезной дискуссией» претензии депутата Госдумы Натальи Поклонской к его фильму «Матильда», который еще не вышел в прокат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера.

«Госпожа Поклонская пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию. Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение», — говорится в сообщении.

Накануне Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы по фильму «Матильда», проведенной на основе его сценария и двух трейлеров. По мнению экспертов, созданный в картине образ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан».

В экспертизе говорится, что публичная демонстрация фильма «Матильда» не допустима.

Премьера «Матильды» запланирована 25 октября 2017 года. В фильме рассказывается о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Поклонская дважды направляла в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить фильм «Матильда». В защиту картины выступили российские кинорежиссеры. Они написали открытое письмо о ситуации вокруг фильма.