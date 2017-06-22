Режиссер Серебренников обратился к зрителям с просьбой о помощи

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bbcrussian.com
четверг, 22 июня 2017 г. 13:24
Российский режиссер Кирилл Серебренников, художественный руководитель «Гоголь-центра» и основатель «Седьмой студии», обратился к зрителям, посещавшим спектакли проекта студии «Платформа», с просьбой о помощи.
© Reuters/ Scanpix

«Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект „Платформа“ действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить», — написал Серебренников в фейсбуке.

По его словам, речь, в частности, идет о спектакле «Сон в летнюю ночь».

«Особенно важно вспомнить спектакль „Сон в летнюю ночь“, который мы играли на „Платформе“ более 15 раз, потом мы его играли в Париже в театре Шайо, потом мы его играли на фестивале „Балтийский дом“, он был номинирован на всевозможные театральные премии... А теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было!!!!! И за то, что его нет и не было сажают за решетку Алексея Малобродского и преследуют тех, кто делал „Платформу“!!!» — отметил режиссер.

Накануне Пресненский суд в Москве на месяц арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» и генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере — в частности, в хищении бюджетных денег, выделенных «Платформе» на спектакль «Сон в летнюю ночь», поставленный Серебренниковым.

По версии следствия, спектакль поставлен не был.

В ходе судебного заседания адвокат Малобродского Юлия Лахова показала многочисленные рецензии на постановку, однако прокурор в ответ на это заявил, что в статьях можно написать «все, что угодно».

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